5G時代改變你我生活 將掀史無前例產業革命

5G除傳輸速度更快，還有低延遲與大連結等特性，有利於發展大數據、人工智慧、物聯網等服務，應用層面不再侷限於通訊領域，各行各業都可能搭上5G浪潮。中央社製表 108年2月10日

5G時代來了專題（中央社記者江明晏台北10日電）2019年號稱「5G商轉年」，想像一下，未來5G生活的場景：早晨起床，居家機器人自動上熱騰騰的咖啡，在台北這頭滑著手機，監控高雄工廠的攝影機，輕鬆遠距操作機台，分析生產大數據。

找不到巷子裡的人氣甜點店嗎？智慧眼鏡可以投射地圖，用語音指引正確方向；走在路上，從眼前駛過的，是無人駕駛的自駕車；到便利商店買東西，不需要店員，「刷臉」就可以結帳。

週末戴上虛擬實境（VR）眼鏡，來場身歷其境的電競冒險，醫院也會隨時監控你的血壓狀況，透過AI語音助理和VR，全新的社交關係也將建立。

以上這些場景，部分已經實現，部分還在實驗階段，關鍵在於，通訊的品質和速度，像是VR/AR 裝置，傳輸訊號稍有延遲，戴頭盔的人就會因為影像失焦而有頭暈等不適感

被稱為5G的第5代行動通訊技術擁有大頻寬（eMBB增強型行動寬頻）、大連結（mMTC巨量物聯網通訊）、低延遲高可靠（URLLC極低延遲的可靠通訊）等特性；2018年6月，國際標準組織3GPP公布第一版5G標準Release 15，全球陸續啟動5G布局。

根據國際電信聯盟（ITU）的 IMT-2020規範，5G的峰值資料傳輸速率預計可高達10Gbps以上，比4G高出10到100倍。

舉例來說．下載2小時的4K影片，3G所需時間為3.4小時，4G需要7.3分鐘，5G則不到4.4秒，傳輸速度大幅提升，但仍須注意外在環境，可能會影響使用者實際體驗的速率。

除了（訊號）傳輸速度更快，5G還有低延遲與大連結等特性，有利於發展「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等服務，包括工業4.0、智慧住宅、自駕車、智慧城市、智慧醫療、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等等，應用層面不再侷限於通訊領域，各行各業都可能搭上5G浪潮，掀起史無前例的產業革命。

研調機構Gartner預估，2020年全球將有204億個連網裝置，其中，自動駕駛車、智慧工廠、智慧醫療等最被視為5G重要的成長領域。

工研院也指出，5G將會加速更多應用服務的發展，例如AR/VR遊戲、購物；機器人智慧工廠、居家照護機器人；無人機安全監控、農作物勘查等。

5G商機多大？研調機構IHS Markit估計，至2022年全球5G用戶數將達5.5億戶，台灣5G價值鏈在2035年的產值高達1300多億美元，並帶動51萬個就業機會。

然而，5G雖然擘畫出新未來，法規制度也必須到位，舉例來說，5G技術將讓自駕車更穩定成熟，但出了事誰負責？還有道路安全要如何變革？都是將是未來可能會面臨的難題。

綜觀全球，針對5G頻譜規劃分為Sub6（6GHz以下）以及mmWave（毫米波，30~300GHz）兩大主流。各國政府陸續發放5G頻譜，加速5G網路建置的時程，預估自2019至2020年起，南韓、美國、日本、中國、英國等將搶先推出5G商用服務。

國家通訊傳播委員會（NCC）將在2020年進行第一階段5G釋照，5G頻譜釋出以連續、大頻寬為原則。NCC擬規劃3.5GHz擬釋出270MHz，也會在28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，細節仍待行政院拍版定案，部分產業人士擔憂「台灣動作太慢」。

NCC也指出，台灣不是5G技術標準的制訂者，應該當個「聰明的跟隨者」，在5G布局上，台灣會等到全球5G技術標準相對明確、以及5G終端設備成熟，才去推動5G頻譜釋出及發放5G執照事宜，如此一來，企業及民眾才能用更合理的價格享受5G服務。

產業界認為，仍在發展階段的5G產業面臨兩大瓶頸，第一，B2C的商業模式要準備好，目前成形的商業模式主要以B2B為主，B2C如何獲利還在摸索中；第二，B2C的終端設備也要成熟，5G終端要能統合4G、3G，還要支援各種5G應用，而且因為要移動，在大小、電力、散熱、價格上都是一大挑戰。

台灣之星總經理賴弦五曾說，5G旗艦手機預計2019年上半年問世，但價格將十分昂貴。

台灣大哥大總經理鄭俊卿則指出，台灣發展5G仍有商業模式與終端設備的2大挑戰，他認為，NCC預計2020年發照一點都不晚，能讓終端設備有發展時間。（編輯：張均懋／張良知）1080210