5G執照明年釋出 遊戲規則牽動產業變化

5G時代來了專題（中央社記者江明晏台北10日電）5G時代來臨，NCC規劃明年釋出執照，不過競標方式、購買上限等5G管理規則仍待修訂，究竟會發出幾張5G執照，遊戲規則如何制定，牽動電信產業的變化。

韓國政府2018年6月拍賣的5G頻譜執照，總計吸引來自電信業者高達33億美元的投標金額。義大利政府在2018年10月拍賣5G頻譜執照也吸引義大利電信及伏德風（Vodafone）等歐洲大型電信業者投標76億美元。

台灣第一次4G競標標金曾衝上新台幣千億元，隨著市場競爭漸趨激烈，影響電信業者對資本支出的投入意願，市場評估，5G標金應不至於衝出天價。

國家通訊傳播委員會（NCC）將在2020年進行第一階段5G釋照，5G頻譜釋出以連續、大頻寬為原則。業界指出，NCC初步規劃在3.5GHz擬釋出270MHz，也會在28GHz頻段釋出2500MHz的頻寬，但細節仍待行政院拍版定案。

NCC主委詹婷怡曾說明，5G釋出的270MHz頻譜規劃切割上不能太窄或太寬，釋照規劃上，會做最審慎的規劃，也絕對不是以高標金收入為目的。

產業人士對中央社記者表示，在5G頻譜劃分上，政府要各方評估，台灣目前有五大電信業者，一方面要讓各家能在5G棋局上「不被判出局」，一方面也要顧及5G頻譜特性，至少要80、90MHz以上才具經濟效益，避免頻譜細碎化。

因此，產業人士認為，NCC應會採取彈性的頻譜管理規則。舉例來說，如果NCC只發出3張5G全區執照，市場推估，將由銀彈較為充足的電信三雄取得，也會開放另外2家小業者或其他企業合作租用頻譜，各自推出適合的5G服務，屆時業者間私下的商業談判與合縱連橫也將成為關注焦點。

也有另一說法是，政府考慮以分區、全區5G執照的方式，讓更多小型業者出現，如同當時推動WiMAX一般，但業界也擔憂，這恐讓競爭激烈的電信市場更加雪上加霜。

中華電信（2412）總經理謝繼茂曾表示，考量5G應用特性，適用頻寬可能要100MHz，目前可以釋出頻寬不多，恐非每個業者都可以拿到5G執照，加上頻率較4G高頻，基地台涵蓋範圍很小，因此網路建設需求非常大，投資金額也相當可觀。

遠傳電信（4904）前總經理、遠東集團新經濟發展顧問李彬則認為，5G應首重3.5GHz、28GHz頻段，採3張連續大頻寬執照釋出；考慮5G網路建設投入資源較4G多，她建議5G執照年限應加長到20年，並調降5G頻譜價格及頻率使用費，維持公平穩定運作的產業環境。

亞太電信（3682）總經理黃南仁說，從2G發展到5G，電信產業的整體營收下降，創新應用服務將變成未來主要的獲利來源，整體產業的上、中、下游將產生重大的變革。（編輯：張良知）1080210