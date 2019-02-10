美中競逐5G 專家：台廠具戰略價值

5G時代來了專題（中央社記者張建中新竹10日電）工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨說，美中貿易關係緊張，5G競逐也日趨白熱化，台灣晶片製造、手機製造與網通設備廠是雙方都要拉攏的對象，深具重要戰略價值。

德國市場調查單位IPlytics GmbH調查，在全球已提交3GPP的5G標準技術貢獻，台灣的聯發科名列前20大，相較4G標準制定時期，聯發科的5G提案參與度大幅增加近4倍，聯發科5G標準提案審核通過率達43.18%，位居全球第3。

不僅如此，全球制定5G行動通訊的標準組織第3代合作夥伴計畫(3GPP)標準會議今年1月來台舉辦，聯發科認為，這象徵台灣在5G領域布局的實力獲得國際肯定。

楊瑞臨說，聯發科與台灣在全球5G標準已有某種程度的話語權，相信有助台灣5G的晶片、手機與小型基地台等產業鏈未來支付的權利金降低，不只是賺營收，毛利率也能獲得提升。

聯發科全速布局5G市場，預定於今年底推出第一顆5G系統單晶片(SOC)，美國晶片廠高通則不甘示弱宣示，2019年會有30款5G的手機及其他裝置是採用高通的驍龍855晶片，高通在5G晶片居絕對領先地位。

高通同時在台灣成立營運與製造工程暨測試中心，設立5G模組設計卓越中心，楊瑞臨表示，高通是5G專利的領頭羊，透過與高通合作，也有助台灣5G發展。

除硬體製造外，楊瑞臨說，台灣也應建置5G實驗網，透過場域驗證，開創應用服務，推動智慧製造與智慧城鄉發展，輸出服務。

楊瑞臨指出，5G發展不只與手機有關，還與自駕車、無人機、智慧製造、醫療與智慧城鄉等新興領域發展有密切關聯，為高通(Qualcomm)、聯發科、華為、愛立信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)、三星(Samsung)與AT&T等廠商兵家必爭之地。

5G商機無限，但也儼然成為國與國的科技競賽，傳出美國有意起草行政命令，禁止國內企業使用中國製電信設備，並串聯英國等盟國，圍堵中國的華為和其他企業參與5G網路建設。

為因應美國可能採取的禁令，日經新聞報導，華為正要求供應商將部分生產轉移到中國，其中包括與台積電商談，把部分晶片生產轉移到南京廠，也希望日月光及京元電把大部分生產轉移到中國工廠。

美中兩大強國關係緊張，楊瑞臨認為，不管未來情勢如何發展，美中各自都需要供應鏈，台灣晶片製造、手機製造與網通設備廠將是各方拉攏對象，深具重要戰略價值。

台灣廠商最重要的就是提升自己的價值，由於台廠同時也與歐美廠商合作，楊瑞臨提醒，應注意未來在與中國廠商合作時，避免技術外流。（編輯：林淑媛）1080210