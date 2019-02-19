成大清潔工勒斃女研究生 檢方求處死刑

成大2018年10月發生陳姓女研究生遭勒斃命案，台南地檢署19日偵結起訴，建請量處涉案的林姓臨時清潔工（中）死刑。（翻攝照片）

（中央社記者張榮祥台南19日電）國立成功大學社會科學院教育研究所去年10月發生陳姓女研究生遭勒斃命案，台南地檢署認定涉案的林姓臨時清潔工涉犯強制猥褻殺人罪嫌，今天偵結起訴，建請量處死刑。

台南地檢署指出，林男和被害人非熟識，也無深仇大恨，卻為滿足一己私慾，誘騙陳女到難以求援的地方，加以強制猥褻後再勒斃，手段兇殘，惡性重大，遭逮後對犯案過程避重就輕，推卸責任毫無悔意，建請量處極刑。

南檢指出，林男去年10月28日11時在社科院大樓南棟4樓打掃時，邀約陳女到社科院大樓北棟2樓諮商室，2人進入後上前親吻陳女胸部，遭對方抵抗尖叫呼救。

檢方調查，林男怕被人聽見，將抹布塞入陳女口中，用雙手掐按陳女頸部10多分鐘致死後，再把陳女推到牆邊，以沙發覆蓋掩飾，將諮商室房門上鎖逃離現場。

檢警偵訊中，林男雖供稱和陳女因借款糾紛有爭執，一時氣憤才掐死陳女，但調查證據顯示，陳女應該沒有借款給林男，林男卻有強制猥褻事證。

另外，陳女穿著緊身牛仔褲完整，沒有遭強脫，或被褪去又穿上的跡象，下半身並無外傷，經採集相關檢體鑑定，沒有和林男DNA型別相符的生物跡證，查無事證顯示被告曾著手強制性交未遂而殺人，南檢認定林男涉犯強制猥褻殺人罪嫌。（編輯：孫承武）1080219