總統：不接受任何消滅或傷害國家主權的協議[影]

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北20日電）針對兩岸是否簽署和平協議一事，總統蔡英文今天明確指出，台灣社會不會接受任何會消滅或傷害國家主權，或是消滅台灣民主的任何政治協議。

國民黨主席吳敦義日前表示，國民黨若重返執政，將在確保中華民國尊嚴、獨立自主主權，以及維護中華民國權利的前提下，與大陸洽簽和平協議，引發爭議。

蔡總統今天發表迴廊談話指出，她上午接見「歐洲議會議員訪團」，他們問她對和平協議的看法，她告訴他們，台灣長久以來都是這個區域和平穩定的貢獻者，中國的軍事企圖心與不放棄對台動武，才是造成區域不穩定以及威脅區域和平的來源。

她也告訴歐洲議員，在中國不放棄武力犯台，強推一國兩制的框架的情況下，沒有所謂的對等談判，也不會有真正的和平，台灣人民會很謹慎地面對這件事。

蔡總統說，她相信台灣社會不會接受任何會消滅或傷害國家主權，或者是消滅台灣民主的任何政治協議，「我們是民主國家，我們的方向很清楚，我們就是要自由、民主、安全與繁榮，台灣的未來由我們自己來決定」。（編輯：陸倩瑤）1080220