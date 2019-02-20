國民黨贊同兩岸和平協議 民進黨：與虎謀皮

兩岸和平協議該不該簽專題2（中央社記者余祥、葉素萍台北20日電）中國國民黨發言人歐陽龍表示，贊同兩岸在對等、有尊嚴的前提下，簽和平協議；民主進步黨發言人周江杰則說，這樣的協議，實質上就是「投降協議」，無異與虎謀皮。

國民黨主席吳敦義日前拋出，若重返執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利的前提下，願意與大陸洽簽和平協議，引發議論。

歐陽龍表示，根據兩岸人民關係條例，只有政府委託的機構才可和大陸洽談協議，不是政黨就可以簽署，國民黨不會違反法律規定。

他說，吳敦義所提未來執政後洽簽兩岸和平協議有相關前提，國民黨支持在雙方對等、有尊嚴前提下簽和平協議，增進兩岸人民的福祉和保障。

歐陽龍指出，和平是兩岸共同追求的目標和方向，也是世界的最大公約數，兩岸從分裂到敵對，一路發展到前總統馬英九執政後，才有兩岸的安定和安穩。

他說，兩岸協議監督條例草案在立法院擱置很久，若擔心簽和平協議犧牲尊嚴和利益，就應該立即審議兩岸協議監督條例草案，作為監督機制。

不過，民進黨發言人周江杰說，不論是吳敦義、前立法院長王金平都提出要與中國簽所謂的「和平協議」，這樣的兩岸政治協議，實質上就是「投降協議」。

周江杰表示，中國近年來在國際上不斷打壓台灣，對台灣極度不友善，國民黨如今再提要與中國洽簽兩岸政治協議，若不是台灣主權受到保障的前提下對談，無異是與虎謀皮的行為。

他指出，所謂真正的和平應該在雙方對等地位下，靠自己的實力爭取而來，而非像是國民黨面對強權忍辱低頭的態度，台灣人民絕對不會接受這樣的投降協議。

周江杰強調，中國若不放棄以武力強權威嚇台灣，民進黨會站在捍衛台灣主權及人民自由價值上，絕對反對和中國簽訂任何的政治協議。（編輯：謝佳珍）1080220