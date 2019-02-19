簽和平協議須公投 藍促先審兩岸監督條例

（中央社記者余祥台北19日電）民進黨將兩岸人民關係條例修法列為優先法案，明訂簽訂兩岸和平協議前須進行公投。國民黨今天表示，這是因人設事、針對性強烈的修法，比起規範和平協議更為迫切的，是優先審查兩岸協議監督條例。

國民黨透過新聞稿指出，民進黨將兩岸人民關係條例修正案列為優先法案，包括增訂擁有大陸居住證者，不能參加公職選舉；簽署兩岸和平協議前須公投；退離公務員登陸制期間修正為最短3年、最長延至15年等。

國民黨表示，民進黨意圖祭出多項管制措施，限制兩岸良性的互動交流，雖然名為「保台」，但實際上卻是因人設事、針對性強烈的修法。

有關簽署兩岸和平協議前須公投，國民黨指出，國民黨黨主席吳敦義日前才提出，若重新執政，在確保中華民國尊嚴與獨立自主的主權，以及維護中華民國權利前提下，願意與大陸方面洽簽和平協議，陸委會主委陳明通甚至點名就是因為吳敦義才拉高門檻。

國民黨表示，對於民進黨毫不避諱以政治手段打擊特定對手，選舉思維昭然若揭，令人無法苟同。

國民黨強調，在兩岸事務上，比規範和平協議更為迫切的，應該是優先審查擱置已久的兩岸協議監督條例，此事涉及兩岸所有談判，更是民進黨在野時的承諾。

對於修法限制擁有大陸居住證者不能參加公職選舉，國民黨認為，在大陸申辦居住證只是為了生活的便利性，若因此限縮人民的公民權，不僅侵犯憲法保障的人民服公職、參與選舉的權利，也將台商、台生、台青往外推，「台灣還能保有競爭力嗎？」

至於退離公務員登陸制期間修正為最短3年、最長延至15年，國民黨質疑，「最長延至15年的設定標準為何？如此修法難道就能確保國家安全？不會再發生洩密案嗎？」民進黨因人設事的修法，連民進黨籍的前副總統呂秀蓮都直言「這絕對是惡法」。

國民黨最後呼籲，民進黨不要再以政治思維來治國，應多關注經濟民生議題；利用行政資源或國會多數打壓競爭對手，並不會提升民進黨的施政滿意度，只會徒增兩岸良性交流的阻礙，減少互信，無助於兩岸關係的穩定發展。（編輯：趙蔚蘭）1080219