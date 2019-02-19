兩岸和平協議須公投 陳明通：不是要擋誰

（中央社記者范正祥台北19日電）行政立法協調會報將兩岸人民關係條例修正草案列為最優先法案，明訂簽訂兩岸和平協議前須進行公投。對此，陸委會主委陳明通今天表示，兩岸政治議題要有社會高度共識，不是要擋誰的問題。

立法院院會今天進行施政總質詢，陳明通會前回應媒體堵訪時做了以上表示。

陳明通說，陸委會檢視兩岸人民關係條例有關政治議題的談判，監督機制很弱，過去也提過要有強力監督機制。總統蔡英文元旦談話提到四個必須、三個防護網，這防護網指的就是這東西。

陳明通指出，規劃希望如果涉及政治議題的談判，「須由行政院提出談判計畫，立法院2/3同意才可以去談。」在這之前，行政院為了解民意動向，可以舉辦諮詢性公投做參考，不受公投法的限制，諮詢性公投辦法可能要請行政院訂定。

他進一步說明，「談完回來以後，應該有3/4的立法委員出席、3/4的同意」，同意以後公告，再進行全國性公民投票，要全國選舉人數半數以上同意，才能通過。

陳明通強調，「最重要、最重要，兩岸政治議題必須社會高度共識才可以，不然會帶來社會紛爭。」他說，最重要的概念在於要尋求社會的高度共識，不是要擋誰的問題，民主國家最終的決定者當然是民眾。（編輯：李信寬）1080219