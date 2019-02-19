對台最不友善是中國 蘇揆：兩岸和平協議不能簽

（中央社記者蘇龍麒、王揚宇台北19日電）對於國民黨主席吳敦義提出與中國大陸洽簽和平協議說法，行政院長蘇貞昌今天表示，對台灣最不友善的就是中國，台灣不能跟中國簽兩岸和平協議。

立法院下午施政總質詢，對於國民黨主席吳敦義日前提到，若國民黨重新執政，願意在維護中華民國權利前提下，與大陸洽簽和平協議說法，民進黨立委王定宇詢問蘇貞昌看法。

蘇貞昌回應說這是為了選舉，爭取提名，這是國民黨內部的競爭；他也強調，台灣人民要聽清楚國民黨的主張，國民黨現任黨主席公開宣布，未來國民黨執政要與中國簽和平協議，但台灣人要自覺，全世界對台灣最不友善的就是中國，這協議根本不能簽。

此外，大陸委員會主委陳明通也說，與對岸簽署和平協議，社會有很大疑慮，特別是在中國大陸國家主席習近平提出一國兩制的台灣方案，明顯是推動統一台灣的進程，「這時候要去簽和平協議，到底是甚麼樣的和平協議」。

陳明通進一步指出，兩岸人民關係條例關於兩岸政治議題談判的規定很弱，但是因為這件事高度敏感、社會各界有疑慮，只要是政治議題，社會就應該有高度共識，修正兩岸人民關係條例，就是要建立高強度的監督機制。

同時，王定宇也說，「某一位市長」說，有一個美國人跟他說，中共解放軍打過來，台灣撐不了兩天，國防部長嚴德發怎麼看說法？

嚴德發對此強調，這說法對國軍不公平，國軍無時無刻都在守護家園，大家可以看得到，全民可以看到國軍守護家園、守護中華民國台灣自由、平等、主權所付出的努力，這樣說法「專業性不夠」。（編輯：林淑媛）1080219