立委提案嚴懲酒駕虐童者 修法草案全數付委審查

朝野立委提出「中華民國刑法第185條之3條文修正草案」共10案，希望提高刑罰以嚴懲酒駕行為。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北22日電）由於酒駕、虐童事件頻傳，立法院會今天在處理報告事項時，將多位立委所提出的相關修法草案，交付委員會審查，欲提高刑罰，嚴懲酒駕與虐童者。

多位朝野立委針對酒駕與虐童事件，提出「中華民國刑法第185條之3條文修正草案」與「中華民國刑法第286條條文修正草案」。立法院19日召開程序委員會，將朝野立委提出共21案的酒駕、虐童相關修法提案，全數排入今天立法院會報告事項的議程；立法院會今天在處理報告事項時，全數順利交付司法及法制委員會審查。

針對酒駕部分，國民黨立委吳志揚、江啟臣，民進黨立委張廖萬堅、何欣純等人提出「中華民國刑法第185條之3條文修正草案」，共10案，都是要提高刑罰，嚴懲酒駕行為。

在刑罰方面，有立委提案增加刑期，包括若是因而致人於死，將處死刑或無期徒刑或12年以上有期徒刑；也有立委主張，若因酒駕致人於死，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，嚴懲酒駕者等。

至於在虐童方面，民進黨立委陳亭妃、林俊憲、葉宜津、國民黨立委蔣萬安等人提出「中華民國刑法第286條條文修正草案」，共11案，盼藉由加重虐童刑責，遏止犯罪。

虐童相關刑罰方面，有立委提案對於未滿16歲者，施以凌虐或以他法妨害其身心的健全者，處1年以上、5年以下有期徒刑；因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

此外，行政院去年就提出刑法修正草案，將虐童者處以6個月以上、5年以下有期徒刑，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。（編輯：張均懋）1080222