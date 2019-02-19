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酒駕兒半夜急打電話 慈父陪同應訊不幸猝死

最新更新：2019/02/19 19:19

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄一名26歲廖男因酒駕被帶回警局，卻不配合警方，還吵著要找父親；廖父清晨趕到警局，卻在陪著兒子偵訊時昏倒，送醫不治。廖男事後酒醒，含淚應訊悲痛萬分。

高市警局新興分局五福二路派出所指出，26歲的廖姓男子昨天凌晨3時餘騎機車行經轄區五福二路因違規被派出所巡邏員警攔下，酒測值0.40毫克，於是將他帶回偵訊。

當時廖男未酒醒，數度拒不配合偵訊，還要求打電話找父親到場陪同偵訊；警方為打破僵局，允許廖男打電話回家請父親到警局一趟。

57歲的廖父接到兒子電話，於昨天清晨5時餘趕來派出所，好言規勸兒子要配合警方後，就靜靜坐在一旁等兒子做偵訊筆錄。

清晨5時33分左右，廖父突然在派出所座位上昏倒，員警見狀隨即上前施行CPR（心肺復甦術）救人，並叫救護車，而廖男也著急的呼喊爸爸，希望能喚醒父親。

警方暫時中斷全案偵訊，陪同廖姓父子到醫院，不過廖父到院前心肺功能停止（OHCA），經急救無效；廖男見父親最後一面後，再返回派出所，應訊時眼睛泛淚，悲傷及懊悔之情全寫在臉上。

警方深表同情，訊後依公共危險罪嫌將廖男移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，廖父在咖啡廳工作，有高血壓病史，經檢警昨天上午相驗，死因為心肺衰竭，研判是意外猝死。

從事服務業的廖男已成年，且出社會多年，本應獨立面對法律制裁，酒駕後還用電話call父親到警局陪訊，結果落得父子天人永隔，令人不勝唏噓。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080219

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