傳駕車酒測值0.75殺人論罪門檻 蘇揆：誤會

（中央社記者劉冠廷台北15日電）媒體報導，法務部擬以酒測值每公升0.75毫克作為酒駕殺人罪與一般公共危險罪門檻，引發各界討論。行政院長蘇貞昌今天說，「那個是誤會，法務部說沒有提出」。

春節期間傳出法務部將對酒駕致死修法重罰，有意將酒測值訂在0.75毫克，並朝不確定故意殺人修法論罪，此舉引發外界懷疑，認為0.75以下可以合法上路，0.75以下致人於死就不等同殺人。

立法院今天開議，邀請蘇貞昌進行施政方針報告並備質詢，酒駕議題成為關注焦點。

民進黨立委鄭運鵬質詢時表示，蘇貞昌曾在3日表示酒駕將朝故意殺人罪方向修法，這大家都可以接受，但法務部提出酒測範圍為每公升0.75毫克，社會反應不好，希望不要這樣訂；鄭運鵬認為，現在酒駕刑事案件問題癥結是法院不願意重判。

列席備詢的蘇貞昌表示，傳出酒測範圍為每公升0.75毫克是誤會，法務部說他們沒有提出；至於法院要怎麼判，行政院不能命令，不過酒駕確實天地不容，如果因此導致傷亡，他認為「法院其實不但要重判，也要快判」。

一旁列席的法務部長蔡清祥則解釋，站在檢察官的立場，對於輕判但情節嚴重案件可以上訴，至於判決確定到監獄執行，還有一套酒癮治療幫忙受刑人，是有配套措施。

鄭運鵬進一步表示，在日本的交通事故特別法中，將酒駕、超速、無照駕駛、逼車、闖紅燈等故意行為，一併處理與重罰才有道理；他建議將刑法訂一個專章，比照上述日本交通事故特別法精神，將各種態樣放入，法院在判決時才能於法有據。

蘇貞昌對此表示贊同，並指示法務部在研擬修法時，可以一併考量。（編輯：林淑媛）1080215