二二八事件轉型正義報告 擬年中完成

「悲情車站．二二八」特展24日下午在二二八國家紀念館舉行開幕式，展覽以八堵、嘉義及高雄等3個車站及周邊環境發生的事件為主軸，盼讓民眾了解二二八事件的歷史面貌。中央社記者鄭傑文攝 108年2月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）今年是二二八事件72週年，二二八事件紀念基金會表示，除了舉辦中樞紀念儀式，也透過「悲情車站」特展呈現當時的歷史；同時，基金會預計今年年中完成二二八事件轉型正義報告。

二二八事件紀念基金會今天在二二八國家紀念館舉辦「二二八事件72週年中樞紀念儀式暨系列紀念活動」記者會暨「悲情車站．二二八」特展開幕式。基金會董事長薛化元致詞時表示，今年紀念二二八事件的相關活動包括持續公布二二八事件可能的受難者名單。

他指出，自基金會成立以來，大部分是接受受難者家屬申請賠償，但有不少人甚至不知道自己的親人中有二二八受難者。基金會透過核對官方檔案等文件，再進行考證、查核，預計分批公布約2000名的二二八可能受難者名單，盼藉此讓大家更了解二二八受難狀況。

另外，薛化元表示，公布二二八事件轉型正義報告也很重要；去年已完成一部分報告，預計今年年中完成完整的報告；報告經專家審查後，也將翻成外文，讓世界上關心二二八事件的人能夠進一步交流。

同時，他指出，對於二二八事件的真相調查，史料很重要，不僅是官方檔案，來自民間的聲音跟觀點同樣重要。因此，基金會從去年開始，對二二八受難者與家屬進行口述歷史的訪談，未來將持續這項工作。

他期望，每年紀念二二八事件時，都可以在賠償、真相調查、記取教訓等方面有更多的進展，盼二二八事件作為台灣人民共同的記憶。

除了2月28日當天舉辦的中樞紀念儀式，今年基金會也規劃「悲情車站」特展，於二二八國家紀念館展出。展覽以八堵、嘉義、高雄3個車站的受難故事為主，透過文獻、檔案與圖像的呈現，盼讓民眾更了解二二八事件歷史的面貌。

二二八事件紀念基金會副執行長柳照遠表示，有許多受難者家屬認為二二八事件不是「事件」，而是「屠殺」；這次希望透過特展呈現二二八事件「屠殺的本質」。

他並期盼，這個特展只是一個開始，吸引更多人對二二八事件的興趣，進而願意投入二二八相關電影或戲劇的製作。出席記者會的嘉義車站受難者家屬潘信行表示，歷史可以被寬容，但不能被遺忘。透過家屬訴說過去發生的事，主要希望大家永遠記住歷史，並盼歷史不再重演。（編輯：郭萍英）1080224

二二八事件72週年中樞紀念儀式暨系列紀念活動記者會24日在二二八國家紀念館舉行，二二八事件紀念基金會董事長薛化元（中）表示，今年以「真相、尊嚴、齊力再向前」為主題，舉行一系列追思紀念活動。中央社記者鄭傑文攝 108年2月24日