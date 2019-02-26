政院核定歐嘉瑞接中油董事長 3/4上任

（中央社記者顧荃、廖禹揚台北26日電）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院長蘇貞昌今天核定中油董事長由前經濟部能源局長歐嘉瑞接任。

中油目前暫定3月4日召開臨時董事會，推舉歐嘉瑞擔任董事長，並在當天完成交接。

現年63歲的歐嘉瑞是交通大學運輸工程研究所博士，現任台灣風能協會理事長，曾是美國麻省理工學院國際車輛研究中心兼任研究員，並擔任過經濟部能源局長、國貿局副局長、工業局副局長，具備交通運輸與能源規劃等專業背景，也曾擔任國營事業包含中油、中國鋼鐵、台灣菸酒等公司董事。（編輯：謝佳珍）1080226