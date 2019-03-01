暴龍隊員幽默互動 林書豪比畫吃飯超爆笑[影]

26日多倫多暴龍隊主場開賽前，主控勞瑞（前右3）與隊員擊掌過程中，林書豪（前右2）坐地「比畫吃飯」的爆笑畫面在網路瘋傳。（圖取自facebook.com/TorontoRaptors）

（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）美國職籃NBA台裔後衛林書豪加入多倫多暴龍隊兩週來，與同隊球員水乳交融。前晚開賽前，林書豪坐地「比畫吃飯」的爆笑畫面也在網路瘋傳。

多倫多暴龍隊臉書專頁昨天貼出一段短短18秒、標題為「開飯了」（Let's Eat）的影片，內容其實是暴龍隊26日多倫多主場開賽前，主控勞瑞（Kyle Lowry）在場中與擺出各種不同姿勢的隊員逐一擊掌的過程。

和暴龍隊其他球員多半擺出的運動姿勢不同，林書豪的動作非常獨特且有「亞裔」風味。只見他兩腿盤坐，擺出雙手認真扒飯入口的動作，勞瑞一看先是一怔，隨即也當下扒了幾口飯，再和林書豪完成擊掌任務，過程相當逗趣。

事實上，除了在場內與球員合作無間、互動融洽，林書豪在賽場外的生活也備受當地球迷關注。

新成立的「林書豪加拿大粉絲團」持續追蹤林書豪在多倫多的球場表現和賽後生活，發現他26日晚上暴龍隊大勝波士頓塞爾蒂克隊之後，冒著零下9度低溫，夜遊多倫多著名景點、加拿大國家塔西恩塔（CN Tower）。

同一天，林書豪在多倫多市中心吃飯時，在自己的IG上發出即時訊息，頓時有5名粉絲循線飛奔找到了他，這也讓林書豪忍不住大讚：「你們多倫多真的太快了。」（編輯：高照芬）1080301