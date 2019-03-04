吳釗燮：部分友邦有動搖 外交部應守得住

（中央社記者顧荃台北4日電）外交部長吳釗燮今天表示，掌握到部分邦交國有動搖，也看到中國動作加多，今年可能會有邦交國爭奪戰，但他認為外交部應該「守得住」，外交部非常努力維繫邦交。

吳釗燮上午赴立法院業務報告並備質詢。報告內容指出，由於中國近年面臨許多挑戰，不排除北京當局為轉移面臨的內、外交迫壓力，近期藉機加強奪取台灣邦交國。

吳釗燮會前受訪時，被問到目前有哪些邦交國亮紅燈或黃燈時表示，外交部與所有邦交國都非常努力維繫邦交，當然對中國的作法也看得很清楚，中國希望能夠動搖部分的邦交國，但是外交部對維繫邦交國的努力不會終止。

媒體追問是否有邦交國確實有動搖？吳釗燮回應「我們掌握到部分的邦交國的確是有這些狀況」，但是都在做非常高度的努力，希望維繫邦交國。

民進黨立委羅致政質詢時指出，目前有17個邦交國，外交部報告提到邦交國「相對穩定」，但又提到不排除中國會加強謀奪邦交國，目前邦交國狀況如何？

吳釗燮說，目前相對穩定，但也看到中國動作加多，今年可能會有邦交國爭奪戰。他認為，外交部應該「守得住」，外交部非常努力維繫邦交。

民進黨立委王定宇詢問，邦交國是否有不穩定。吳釗燮說，有一些必須要花更多功夫，的確有壓力，都在努力當中。

去年有多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多與中華民國斷交，目前中華民國邦交國已降到17個，分別為吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島、吐瓦魯國、貝里斯、聖文森、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、教廷。（編輯：張均懋）1080304