林書豪不堪傷病折磨 季初一度想退休

美國職籃（NBA）後衛林書豪8日在社群網站Instagram上開放球迷問答，透露因為身體與膝蓋的疼痛，讓他季初一度想退休。（翻攝自林書豪IG）中央社記者龍柏安傳真 108年3月8日

（中央社記者龍柏安台北8日電）美國職籃（NBA）後衛林書豪今天在社群網站分享與球迷的問答，暢談自己在遭遇逆境時的心態與處理方式，並透露傷勢讓他的膝蓋與身體每天都處在疼痛，季初曾想過退休。

林書豪今天在Instagram上開放球迷問答，問題都以人生逆境為主軸，有球迷問他是否曾想過放棄，他也直白地回說：「是的，非常多次。」

上個球季身披籃網球衣的林書豪，在開幕戰就因右膝髕骨韌帶斷裂，提前宣告整季報銷，林書豪在回答球迷問題時也透露，當時膝蓋和身體每天都承受疼痛，「老實說，在球季剛開始的時候，我曾想過退休」。

NBA台裔球星林書豪在Instagram回答球迷提問，他坦言在球季初曾想退休。（圖取自facebook.com/TorontoRaptors）

林書豪表示，就算籃球是一項非常美妙的運動，但當時他處於心碎之際，向上帝祈禱，感覺到上帝希望他繼續下去，藉由籃球來榮耀上帝，並透過他的挫折，帶來更長遠的效益。

本季原在老鷹的林書豪，下半季與球團買斷合約後，如今轉戰東區強權暴龍，不過至今他還未找回自己的投籃節奏，加盟暴龍後他的三分球累積17投0中，至今還未開胡，也有球迷問他，要如何度過這段低潮。

對此林書豪則是正向思考，斬釘截鐵地回答：「繼續投，而且要相信下一球一定進。」他也表示，在場外要繼續訓練，而且近來他也增加了很多額外的投籃訓練，「有時候你不會馬上看到成果，但你永遠不會知道何時會突破」。

林書豪也透露，要試著去享受過程，即便只是苦中作樂，他強調，因為一天只會有一次機會，而生命也只有一次，因此他說：「去享受它吧。」（編輯：張芷瑄）1080308