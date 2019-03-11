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台美合辦宗教自由會議
台美合辦印太地區保衛宗教自由公民社會對話11日登場，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克將來台發表主題演講；另有超過10國、80位國際來賓與會，總統蔡英文也將應邀致詞。（右圖取自推特）
台美合辦宗教自由會議
新聞專題
台美合辦宗教自由會議1/7

宗教自由對話在台舉辦 總統：台美堅實夥伴關係

最新更新：2019/03/11 16:04
總統蔡英文（右）11日在總統府接見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）（左），蔡總統表示，台灣成為第一個在亞太區域舉行宗教自由會議的國家，這場活動展現台美堅實的夥伴關係。中央社記者鄭傑文攝　108年3月11日
總統蔡英文（右）11日在總統府接見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）（左），蔡總統表示，台灣成為第一個在亞太區域舉行宗教自由會議的國家，這場活動展現台美堅實的夥伴關係。中央社記者鄭傑文攝　108年3月11日

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天接見美國宗教自由大使布朗貝克時表示，「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」這場活動展現了台美堅實的夥伴關係，台灣很樂意跟美國合作，一起為民主發展貢獻心力。

總統下午在副總統陳建仁陪同下接見「美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克」，除表示歡迎外，總統致詞表示，貝克大使曾經是美國參議院台灣連線的成員，是台灣的好朋友，這是第一次訪問台灣，非常高興，兩人能夠有這個機會在總統府見面交流。

總統說，布朗貝克大使代表美國政府前來參加「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，這場活動展現了台美堅實的夥伴關係，台灣很樂意跟美國合作，一起為民主發展貢獻心力。她今天也出席了開幕儀式，現場看到來自印太地區的各國宗教領袖以及許多公民社會團體代表共襄盛舉，相信未來大家可以有更多交流，一起為宗教自由做出更多貢獻。

總統表示，透過這場活動，也展現了台美堅實的夥伴關係，在去年美國舉辦第一屆促進宗教自由部長級會議，當時布朗貝克大使籲請各國舉辦區域性宗教自由會議，推動宗教自由。

總統說，對於這項倡議，很樂意跟美國合作，一起為民主發展貢獻心力，這次布朗貝克大使來到台灣，就是最好的見證者。

總統表示，今年是台灣關係法立法40週年，台美關係能夠不斷深化，是雙方共同的努力，還有像布朗貝克大使這樣的好朋友持續支持台灣。

除了感謝布朗貝克大使來台灣分享推動宗教自由的經驗，總統說，期待未來台灣和美國可以透過更多合作交流，持續宣揚共享價值，強化彼此的夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1080311

總統蔡英文（右）11日接見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）（左），蔡總統表示，很高興兩人能夠有這個機會在總統府見面交流。中央社記者鄭傑文攝　108年3月11日
總統蔡英文（右）11日接見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）（左），蔡總統表示，很高興兩人能夠有這個機會在總統府見面交流。中央社記者鄭傑文攝　108年3月11日
總統蔡英文（中）11日由副總統陳建仁（右）陪同，在總統府接見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）（左）。中央社記者鄭傑文攝　108年3月11日
總統蔡英文（中）11日由副總統陳建仁（右）陪同，在總統府接見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）（左）。中央社記者鄭傑文攝　108年3月11日
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