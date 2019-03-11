促中國改善宗教自由 美大使：台灣可做範例

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）關於美台可如何合作促使中國改善宗教自由，美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克今天表示，台灣可作為範例，向中國證明，一個享有宗教自由的社會並不會對政府產生威脅。

布朗貝克（Sam Brownback）昨天至13日來台訪問，並參加今天開幕的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。為期2天的會議共有來自區域內15個國家代表與會，討論如何以更好的方式保障、推動宗教自由。

這是印太地區所舉行的首場論壇，也是繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2018年7月於華府舉行的「推動宗教自由部長會議」後的第一個論壇活動。布朗貝克今天於會議開幕式發表主題演講時表示，美國已將中國列入特別關注國，因為中國在宗教自由方面有重大侵害；另外，他也談到越南、印尼等國宗教自由受到限制的狀況。

布朗貝克表示，西藏流亡領袖達賴喇嘛流亡海外已60年，並形容他是世界上很重要的領袖。美國將持續支持達賴喇嘛的領導，呼籲中國與達賴進行對話。

開幕式結束後，布朗貝克與外交部政務次長徐斯儉共同舉行記者會。媒體問及，台美可如何合作以改善中國的宗教自由，布朗貝克認為，其中一個作法就是以台灣作為範例，向中國證明，享有宗教自由的社會，並不會對政府運作造成威脅。

他表示，他不明白，為什麼中國政府將宗教視為威脅。宗教自由並不是新個概念，1948年的世界人權宣言就有提到；宗教自由也在中國憲法的規範中，但中國政府現在卻系統性地打壓宗教自由，並對宗教宣戰，不過，他們不會贏得這項戰爭。

布朗貝克認為，宗教自由是公民社會發展的一部分；美國舉辦「推動宗教自由部長會議」這類活動，就是希望促進政府與公民團體合作，以改善宗教自由。

布朗貝克也說，今天的論壇希望藉由聚齊許多國家，共同捍衛宗教自由。今年7月，美國也會再度舉辦部長級的宗教自由會議，美國政府相信，宗教自由是基本人權，若能保護宗教自由，其他包括集會、言論自由也能發展，這也是為什麼川普政府如此強調宗教自由的原因。

也有媒體問及，布朗貝克日前在香港演講批評中國迫害宗教自由，中國對此回批是毫無根據的指控。布朗貝克表示，他的辦公室收到有人反映自己的家人被關在新疆的再教育營而無法聯繫上自己的家人。

他說，他曾向中國官員詢問，是否可以幫忙找人，為什麼他們無法跟家人連絡上，不過，都沒有得到回答。如果中國說他的言論是毫無根據，那麼，他要先請中國回答這些問題，以及為什麼在中國無法透過網路買聖經、為什麼許多教會被迫關閉、為什麼西藏受到宗教打壓等問題。

此外，徐斯儉也說，中華民國憲法規定人民享有宗教自由，這是基本人權。（編輯：郭萍英）1080311