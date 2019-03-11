宗教自由會議揭幕 酈英傑：台灣是最好舉辦地

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）台美合辦的印太宗教自由會議今天在台北揭幕，美國在台協會處長酈英傑表示，美台共享宗教自由等價值；台灣宗教團體自由發展，是印太區域最適合舉行這次會議的地點。

台灣民主基金會與美國在台協會（AIT）、國際宗教自由圓桌論壇（The International Religious Freedom Roundtable）等於11日、12日共同舉辦「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話」（A Civil Society Dialogue on Securing Religious Freedom in the Indo-Pacific Region）。這項活動也由外交部與美國國務院國際宗教自由辦公室支持。

酈英傑（Brent Christensen）開幕致詞時表示，他與台灣的第一次接觸是在1978年，當時他是一名傳教士，沒想到那時在南台灣的傳教經歷，日後大大影響他的職涯發展。當年的經驗讓他對外交事務感到興趣，最後引領他進入美國外交官員的行列。

第3次派駐台灣的酈英傑說，若不是因為他的信仰與台灣對宗教自由的認可，他就不會有機會在早年與台灣有所接觸。台灣對宗教自由的接納還比民主化更早，使得他的教會能派遣像他一樣的傳教士來到台灣。自從1987年解嚴以來，台灣經歷民主化轉型，促使捍衛所有基本自由的公民機構得以蓬勃發展。

他表示，台灣的轉型模式，不只展現了如何保衛並推動民主價值，也顯示如何將這些價值灌輸到整個社會。在為信仰提供法律保護並尊重各種信仰方面，台灣是成功的故事，包括擁有全球影響力的大型宗教組織，例如基督長老教會、國際佛光會，另外，還有散布全台的小型媽祖宮壇或是在公園裡冥想的法輪功學員，都在台灣受到尊重及法律保護。

酈英傑指出，台灣允許宗教團體成長茁壯的宗教自由，也使美國與許多其他國家受惠。例如慈濟基金會在美國及其他國家設立許多分會，在世界各地發生天災後，包括南亞海嘯、尼泊爾地震、美國遭受颶風襲擊等，慈濟總是站在第一線協助緊急應變。

他說，放眼印太區域，甚至全世界，少有其他地方像台灣一樣孕育這麼多宗教團體，跨越邊界為社會共好做出貢獻。因此，他認為，台灣正是在印太區域最適合舉行首次大會的地點。

AIT指出，這是印太地區所舉行的首場論壇，也是繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2018年7月於華府舉行的「推動宗教自由部長會議」後的第一個論壇活動。

酈英傑表示，今天的論壇是個絕佳的機會來推動一個自由且開放的印太地區。這個「自由」，既是安全方面的自由，即免於其他國家脅迫的自由，也是價值觀與政治體制方面的自由，得以選擇貿易夥伴的自由，以及行使民主體制的自由、宗教信仰自由。

為歡慶台灣關係法40週年，他說，AIT舉辦年度活動，這場論壇是3月「共享價值月」的活動之一，有15國家的人士齊聚一堂；美國與台灣所共享的價值，正是普世價值。(編輯：王永志)1080311