蔡總統：台灣與被剝奪宗教自由的人民站在一起

（中央社記者顧荃台北11日電）總統蔡英文今天表示，在那些壓制人權的國家，宗教自由正遭受迫害，台灣深刻了解權利被剝奪、身分被抹煞以及生活方式遭受挑戰的感受，選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起。

蔡總統上午出席「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」開幕典禮，與會的美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），8日在香港發表演講，批評近年中國政府對宗教團體的迫害愈來愈嚴重，呼籲中國釋放所有被關押的宗教界人士，停止逼害宗教團體。

蔡總統致詞時表示，在世界其他很多地方，宗教自由正遭受威脅迫害。在那些壓制人權和民主價值的國家，政府歧視甚至以暴力鎮壓那些只不過是想追尋信仰的人。政府試圖摧毀宗教組織、摧毀神像、迫使宗教領袖流亡，人民因為信仰被關進再教育營，並被強迫違反宗教禁忌。

「台灣深刻了解權利被剝奪、身分被抹煞以及生活方式遭受挑戰的感受」，蔡總統表示，所以台灣選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起。台灣不斷努力，加強與全世界志同道合的朋友合作，致力打造免於擔憂因宗教或種族不同而處於恐懼、迫害甚至流亡的世界。

她說，今天齊聚在此，共同為受壓迫者爭取宗教自由，給陷在絕望裡的人帶來希望，給困在黑暗中的人帶來亮光。歷史告訴大家，當越多人可以生活免於恐懼時，國家就會更加安定、和平與繁榮。希望大家一起努力，將這個論壇打造成區域，乃至於全球宗教自由的燈塔。

蔡總統指出，布朗貝克呼應美國第三任總統傑佛遜主張的政教分離，國家不應干涉控制宗教，同時政府應該營造包容接納的環境，尊重少數族群和多元文化，今天就是這份包容、互相接納的精神，讓大家在此共聚一堂。無論是信徒或非信徒，都將共同合作，迎接21世紀的挑戰。

她說，在台灣，許多人信仰各種不同的宗教，新生南路被稱為「天堂之路」，因為沿路有佛教、伊斯蘭教、基督徒、天主教和摩門教的會所比鄰而居。宗教自由已經成為台灣民主生活方式中重要的一部分。

過去2年來，也看到越來越多南亞和東南亞的伊斯蘭教、天主教和印度教的朋友來台居住，他們的文化、宗教、飲食，豐富了台灣社會的內涵。她要對所有從外地來到台灣學習、生活和工作的人，說聲「謝謝你」。

立法院長、台灣民主基金會董事長蘇嘉全致詞時說，這場論壇是史上第一次由亞洲國家與美國共同合辦的區域性宗教對話。以人權角度來看，人民應該有選擇信仰與不信仰的自由，所有選擇都應該受到尊重。台灣宗教多元，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）2014年的研究指出，台灣宗教多樣性指數排名全球第二。

蘇嘉全說，但有一些國家為了控制人民思想，壓制宗教發展，拆除具有信仰意義的古蹟建築，甚至動用軍隊威脅、傷害信徒，企圖進行思想改造，嚴重侵害人民權利跟自由。

蘇嘉全表示，今年是西藏抗暴60週年，達賴喇嘛曾說，「和平只有在人權得到尊重、人民得到溫飽、個人並國家得到自由的地方，才能持續。」他呼籲正在壓迫宗教發展，為此不惜傷害人民的威權國家，立即停止這樣的行為，無意義的箝制人民思想、壓迫引導人民向善的宗教，並不會使國家更有力量。

包括外交部次長徐斯儉、美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人也出席這場活動。（編輯：趙蔚蘭）1080311

總統蔡英文（圖）11日在台北出席「2019年印太區域保衛宗教自由公民社會對話」開幕典禮，致詞時表示，台灣深刻了解權利被剝奪、身分被抹煞以及生活方式遭受挑戰的感受，選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起。中央社記者吳翊寧攝 108年3月11日