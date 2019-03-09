宗教自由會議11日登場 立委：台美關係實質提升

（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北9日電）台美合辦的印太地區保衛宗教自由公民社會對話將於11日登場，民進黨立委羅致政，時代力量立委徐永明今天都表示，這代表台美關係實質提升，羅致政也盼此互動模式常態化。

台美合辦印太地區保衛宗教自由公民社會對話將於11日登場，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）將發表主題演講；另有超過10國、80位國際來賓來台與會，總統蔡英文將應邀致詞。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政受訪表示，第一，活動本身是台美共同推動，某種程度而言，美方支持台灣舉辦這樣的活動且具有官方對官方色彩。第二，美方指派的層級等於代表美國政府，出席這樣的活動，不同於過去指派前官員等等，等於美國背書並支持此種類型的活動。

第三，相較於中國而言，羅致政說，香港與台灣是主要華人社會，對比中國對於一些宗教的限制、迫害等等，布朗貝克到台灣，凸顯台灣享有宗教自由、中國宗教的不自由，為台灣的民主與自由背書。

他進一步說，台美關係愈來愈緊密，尤其是中國在影響與干擾台灣的民主這一塊，美國愈來愈關切，包括桃園市長鄭文燦訪美所受到的安排或是宗教大使層級訪問台灣，都是台美間實質提升關係的作法，他不會用「突破」的字眼，但希望這種互動模式常態化、持續進階，畢竟還有很多有待突破之處。

時代力量立法院黨團總召徐永明也說，今年是台灣關係法40週年，不論是鄭文燦訪美走進白宮加上美國在台協會（AIT）搬到內湖新館等等，顯示雙方有相當密切的互動，代表台美關係的強化；宗教大使訪台除了顯示美國對台灣宗教的支持外，彰顯台灣的宗教與民主自由。

立法院外交及國防委員會、國民黨立委江啟臣表示，美國派官員訪台並非首例，2000年時，美國運輸部長就曾訪台，2014年也有派美國環保署長訪台，中間也陸續有署長級和副部級官員來台，美國APEC代表更是年年來台，也是大使級。

他說，布朗貝克不是副助理國務卿（Deputy Assistant Secretary），宗教大使不涉及敏感主權，來台參加論壇算是正常交流，除非是國防部長、國務卿或國家安全顧問等級以上官員來訪，或是訪問的部會有國防戰略意涵，才算是涉及敏感地帶。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，宗教無涉政治、宗教無國界，台美宗教交流不要用政治角度看待，讓政治歸政治、宗教歸宗教。（編輯：楊凱翔）1080309