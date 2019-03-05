美參議員籲閣員訪台 外交部：力洽美高層來訪

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）多位美國聯邦參議員致函美國總統川普，要求他派出內閣級官員訪台參加台灣關係法立法40週年活動。外交部今天表示，政府將繼續與美方保持密切聯繫，力洽美國高層官員來訪。

16位橫跨美國兩黨的聯邦參議員致聯名信給川普（Donald Trump），要求他在4月台灣關係法立法40週年之際，應派出內閣級官員訪問台灣，參與美國在台協會舉辦的活動。這一倡議由共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）及民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）共同發起。

外交部說，對於盧比歐、梅南德茲等人在台灣關係法立法40週年之際，再次展現美國國會不分黨派、以具體行動力挺台美關係，表達歡迎與謝意。政府也將繼續與美方保持密切聯繫，「力洽美國高層官員來訪」，一同見證台美關係的蓬勃發展。

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對中央社記者表示，AIT將於4月15日在內湖新館舉辦酒會，慶祝美台強勁的夥伴關係及紀念台灣關係法立法40週年。AIT將邀請台美重要人士參與活動，包括美國國會議員。

這16位美國聯邦參議員在信中指出，台灣關係法是具里程碑意義的立法，也是美台關係基石，有助於維繫印太區域和平、安全及穩定，並對抗中國及中國共產黨日益增長的侵略野心。

參議員並表示，尤其有鑒於中國試圖改變台海現狀，美國高層官員訪台這類性質的訪問對確保美國按照台灣關係法行事至關重要；他們要求川普「全面執行」台灣旅行法及亞洲再保證倡議法，派出內閣層級官員訪問台灣。（編輯：楊玫寧）1080305