台人走私黃金至印度 多案幕後主謀是王派宏

經印度警方追查及被捕台灣人供詞發現，走私黃金到印度的台灣人，多屬於同一走私集團，且最上游操作走私黃金的主謀，竟是在台以投資名義詐騙可能超過新台幣20億元的王派宏（圖）。（圖取自王派宏YouTube頻道）

（中央社記者康世人新德里13日專電）近兩年共有23名台灣人因走私黃金到印度被捕，多屬於同一走私集團，警方深入追查發現集團最上游主謀，竟是因在台灣詐騙上千人潛逃、被稱為男版貴婦奈奈的投資名師王派宏。

根據印度海關統計，2018年共有22名台灣人走私黃金，在德里和孟買被捕；今年迄今也有1名台灣人走私黃金800公克，在德里被捕。

經印度警方追查及被捕台灣人供詞發現，走私黃金到印度的台灣人，多屬於同一走私集團，且最上游操作走私黃金的主謀，竟是在台以投資名義詐騙可能超過新台幣20億元的王派宏。

據警方追查，王派宏以投資名師名義，在台灣到處舉辦講座教人投資，從房地產、黃金到股票等，甚至謊稱把黃金磨成粉到印度轉賣，皆以高投報率誘人投資，但對那些聽他講座想致富卻沒有太多錢投資的民眾，就勸誘他們走私黃金到印度。

警方透露，王派宏騙這些民眾走私黃金到印度很容易，因為海關查驗很寬鬆，被捕後刑責也很輕，很容易獲交保出境，在這些人被勸誘同意加入走私集團後，王派宏就安排他們受訓及走私黃金到印度。

但鋌而走險走私黃金到印度後，這些台灣人遭印度當局逮捕重罰，即使獲得交保也被限制出境；他們經常疲於奔走法院和移民單位，司法程序往往拖了至少半年，當鉅額罰款繳清後，才准許出境。

不過，因擔心這些被捕台灣人心生不滿而對外曝光走私集團細節，這些人被捕後，走私集團會聘請律師協助處理法律問題，並提供一些生活費；因此，這些台灣人被捕後，剛開始跟駐印度代表聯繫請求緊急救助，之後就失去聯絡或不願意再跟代表處官員接觸，顯得非常神祕。

對王派宏涉嫌主導多起走私黃金到印度，台灣和印度警方合作，希望早日把這個走私集團主嫌繩之以法。（編輯：陳永昌）1080513