台中茶館槍擊案1死2傷 歹徒開26槍逃逸

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市沙鹿區一家茶館今天上午11時多發生槍擊案，一名歹徒到場開26槍後逃逸，其中史姓男子身中多槍不治，一對夫妻遭波及受傷，警方正全力追緝中。

台中市消防局今天上午11時58分接獲民眾報案，指出沙鹿區中山路一家茶館發生槍擊案，且有多人受傷，消防局獲報派遣救災救護車共4輛、人員14人前往搶救，警方也趕到現場拉起封鎖線偵辦。

警方調查，歹徒到場開槍後逃逸，在店內的29歲史姓男子身中多槍，到院前心肺功能停止（OHCA），一對夫妻在茶館內用餐遭流彈波及，婦人肩部中彈、男子額頭擦傷，3人都被送往沙鹿光田醫院救治。

院方表示，史姓患者身體多處傷孔，四肢、腰部、胸部與右頸部都有創傷，經搶救約於下午1時急救無效。

受流彈波及的夫妻，其中44歲李姓男子遭碎玻璃刺傷左側身體多處，左側大腿取出子彈碎片，意識清楚、無生命危險，40歲韋姓女子右肩有彈孔、皮下氣腫，意識清楚、暫無生命危險。

警方表示，經清查現場發現，嫌犯遺留內有5發子彈的彈匣及射擊過子彈彈殼26顆，清水警分局循線追緝嫌犯中，經擴大調閱監視影像，目前已掌握嫌犯，全力追緝中。（編輯：吳佳穎）1080518