更多編輯台推薦新聞：
南韓記者李容馬病逝 我相信世界可以改變感動世人
文化

南韓記者李容馬病逝 我相信世界可以改變感動世人

早安世界》貿易戰降低台商赴中投資意願 電子零組件年減85.62%
早報

早安世界》貿易戰降低台商赴中投資意願 電子零組件年減85.62%

影片／總統與人氣YouTuber三原合作 用珍奶美食吸引日觀光客
政治

影片／總統與人氣YouTuber三原合作 用珍奶美食吸引日觀光客

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台中茶館槍擊案1死2傷 歹徒開26槍逃逸

最新更新：2019/05/18 22:30
台中市沙鹿區中山路一家茶館18日上午發生槍擊案，一名歹徒到場開26槍後逃逸，警方全力追緝。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　108年5月18日
台中市沙鹿區中山路一家茶館18日上午發生槍擊案，一名歹徒到場開26槍後逃逸，警方全力追緝。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　108年5月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市沙鹿區一家茶館今天上午11時多發生槍擊案，一名歹徒到場開26槍後逃逸，其中史姓男子身中多槍不治，一對夫妻遭波及受傷，警方正全力追緝中。

台中市消防局今天上午11時58分接獲民眾報案，指出沙鹿區中山路一家茶館發生槍擊案，且有多人受傷，消防局獲報派遣救災救護車共4輛、人員14人前往搶救，警方也趕到現場拉起封鎖線偵辦。

警方調查，歹徒到場開槍後逃逸，在店內的29歲史姓男子身中多槍，到院前心肺功能停止（OHCA），一對夫妻在茶館內用餐遭流彈波及，婦人肩部中彈、男子額頭擦傷，3人都被送往沙鹿光田醫院救治。

院方表示，史姓患者身體多處傷孔，四肢、腰部、胸部與右頸部都有創傷，經搶救約於下午1時急救無效。

受流彈波及的夫妻，其中44歲李姓男子遭碎玻璃刺傷左側身體多處，左側大腿取出子彈碎片，意識清楚、無生命危險，40歲韋姓女子右肩有彈孔、皮下氣腫，意識清楚、暫無生命危險。

警方表示，經清查現場發現，嫌犯遺留內有5發子彈的彈匣及射擊過子彈彈殼26顆，清水警分局循線追緝嫌犯中，經擴大調閱監視影像，目前已掌握嫌犯，全力追緝中。（編輯：吳佳穎）1080518

延伸閱讀
台中茶館槍擊案 歹徒疑租2車逃逸後縱火滅證
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報