馬吳指延長境管是羞辱處分 將提申復向總統說明

前總統馬英九（右）、前副總統吳敦義（左）19日下午針對出境管制期延長召開記者會，馬英九表示，他一向守法，雖然完全無法接受延長管制，若要出境還是會提出申請，但為維護自身權益，他和吳敦義會向總統府提出申復。中央社記者郭日曉攝 108年5月19日

（中央社記者余祥台北19日電）前總統馬英九和前副總統吳敦義今天針對出境管制期延長召開記者會，馬英九質疑，總統府依據什麼延長他們的境管期，在沒有違法與洩密的情形下，根本是羞辱性的行政處分，他們將向總統府提出申復。

馬英九表示，他一向守法，雖然完全無法接受延長管制，若要出境還是會提出申請，但為維護自身權益，他和吳敦義會向總統府提出申復。無論總統府有什麼疑慮，他們都願意親自向蔡英文總統說明，也請蔡總統向他們詳細說明延長的理由。

因應國家機密法新制涉密人員出境管制最長6年。總統府17日發函給卸任總統、副總統等人員，調整管制期限；前總統馬英九、前副總統吳敦義若要登陸，必須再等2年。

馬英九與吳敦義下午在國民黨召開記者會，馬英九表示，總統府在他3年出境管制期滿5月19日的前兩天，未經事先預告，就延長管制兩年，限制他受憲法第10條所保障的遷徙自由，也沒有說明延長的必要性，明顯因人設事，令人懷疑是出於政治或黨派的考量。

馬英九說，他卸任3年來從未違反「國家機密保護法」相關規定，更不用說從來沒有洩密情事。

馬英九指出，根據「國家機密保護法」第26條規定，主管機關對於管制期限得「視情形」延長之。但總統府發來的一紙公文，只告訴他境管延長到2021年，連延長2年、是依據什麼情形延長都沒有寫，「我有違法洩密嗎，洩密一定要出國才能洩密嗎，這是什麼時代的邏輯，為什麼是2年，不是1年、3年，是依據什麼標準，為什麼不能早點通知」。

馬英九強調，此次延長管制毫無正當性，在沒有違法與洩密的情形下，這根本是一種羞辱性的行政處分。

馬英九表示，蔡總統經常以中華民國的自由民主為傲，並與大陸相比，但有哪一個民主國家，可以不說明理由，就限制國家元首在卸任管制出境3年後再延長2年，這樣作法又與蔡總統批評的極權國家有何不同。

媒體詢問，蔡總統今天表示，這個管制不僅是適用在馬政府時代官員，對於現在執政團隊也一樣適用，她將來卸任時也一樣受管制，所以「沒有因人設事的問題」。

馬英九表示，問題不是管制本身，而是視什麼情形延長他們的境管期，他們做了什麼不對的事嗎，他也指出，未來他們只要出國都要向總統府申請，且連演講的內容、細節都要報告，不但沒有人身自由，連言論自由都沒了，他們為什麼要接受這種待遇。

前總統馬英九（右）、前副總統吳敦義（左）19日針對出境管制期延長召開記者會指出，會向總統府提出申復。對於原訂6月舉辦的國共論壇是否可能因此取消，吳敦義表示，在國家機密保護法沒有更改之前，就在洽商舉辦國共論壇，他已經將赴陸申請送件至總統府。中央社記者郭日曉攝 108年5月19日

吳敦義則表示，國民黨執政時，就與大陸往來，簽訂兩岸經濟合作架構協議，兩岸經貿台灣每年順差，對國家有貢獻。國民黨執政時有權有責，就在維護中華民國的最高利益，也拼經濟，讓產業有很好的出路，卸任了怎麼可能去洩漏國家機密，「愛國都來不及」。

吳敦義批，蔡總統因為一時喜怒、個人情緒或不正確的想像，就把國家機密保護法做不洽當的使用，這是不公平的事，應該將心比心，盡速改善。

至於原訂6月舉辦的國共論壇是否可能因此取消，吳敦義說，在國家機密保護法沒有更改之前，就在洽商舉辦國共論壇，他已經將赴陸申請送件至總統府。

吳敦義強調，國共論壇本來就有，且是公開的活動，國民黨只會維護一中各表的九二共識、兩岸和平穩定發展、中華民國的權益，並幫助國人在經濟等各項領域發展，這也才是蔡總統過去所說的兩岸維持現狀，至少兩岸能有正常的往來。（編輯：鄭雪文/蘇龍麒）1080519