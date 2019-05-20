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華為若無法用Google程式 沈榮津：訂單仍在台廠

最新更新：2019/05/20 15:21
外媒報導，中國品牌華為新一代手機將無法使用Google Play、Gmail等程式，經濟部長沈榮津（圖）20日在立法院表示，此事將造成手機品牌市場版圖變動，不過，訂單還是會在台廠供應鏈體系，對台廠仍是有利。中央社記者裴禛攝 108年5月20日
外媒報導，中國品牌華為新一代手機將無法使用Google Play、Gmail等程式，經濟部長沈榮津（圖）20日在立法院表示，此事將造成手機品牌市場版圖變動，不過，訂單還是會在台廠供應鏈體系，對台廠仍是有利。中央社記者裴禛攝 108年5月20日

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）外媒報導，華為新一代手機將無法使用Google Play、Gmail等程式，經濟部長沈榮津指出，此事將造成手機品牌市場版圖變動，不過，訂單還是會在台廠供應鏈體系，對台廠仍是有利。

根據路透社報導，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail、YouTube等應用程式。

沈榮津今天出席立院經濟委員會，接受採訪時指出，此舉將造成手機品牌市場版圖變動，華為將被其他手機廠商取代，不過，改變應該是手機品牌商，訂單還是會在台廠供應鏈體系，對台廠仍是有利。

沈榮津說，身處華為供應鏈的台廠，敏感度、應變能力都很強，隨時都在掌握相關訊息，只是不方便透露而已。（編輯：鄭雪文）1080520

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