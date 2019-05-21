暗罵王世堅 柯文哲：看到什麼就說什麼

台北市長柯文哲20日在市議會接受市議員王世堅質詢時，脫口而出「垃圾（台語）」，被王世堅要求向市民道歉。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北21日電）台北市長柯文哲昨天在市議會接受市議員王世堅質詢時，脫口而出「垃圾（台語）」，被王世堅要求向市民道歉；他今天說，「看到什麼就說什麼」。

柯文哲昨天上午到台北市議會專案報告並備詢，王世堅就雙子星開發案質詢，結束後柯文哲暗罵王世堅「垃圾」；王世堅要求柯文哲對台北市民道歉。

柯文哲今天上午出席台北市電器商業同業公會捐贈福安國中暨富安國小冷氣設備典禮，接受媒體聯訪時表示，「也不是罵，我們看到什麼就說什麼」，有媒體詢問會不會覺得失言，他說，「講了就講了，沒什麼」。

柯文哲說，自己平常講話就會碎碎念，也不知道在唸什麼，反正講話也不一定有意義。

至於王世堅要求向台北市民道歉，柯文哲說，「誰理他」。

他表示，應替每名議員打分數，公布一份台北市議員問政成績單，「他（指王世堅）會零分，沒有什麼實質建議啊」，如親民黨市議員黃珊珊、林國成，問政成績單的分數就真的很高。

由於黃珊珊、林國成與柯文哲較友好，媒體詢問，分數是否為友柯與柯黑的差別，柯文哲說，他在第一任期的做法，就是只要議員講得出道理就做，所以議員們都會就重大市政做建議。

前行政院副院長林錫耀認為應將柯文哲納入初選民調，柯文哲表示，「那是有算計的」，指民進黨一直在做民調，每個人都選其最有利的方式。

有媒體詢問柯文哲，宣布參選與否時間會不會往後挪，他說，「深呼吸、放輕鬆，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，表示國民黨與民進黨初選人選未定，「讓他們繼續啼」。（編輯：李亨山）1080521