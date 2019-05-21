涉賣假護照交保 王權宏：以為是真的護照

中華民國移民商業同業公會理事長王權宏（左）等人，涉嫌販售偽造菲律賓護照，提供學生申請就讀新北市華美國際美國學校。台北地檢署約談王權宏等6人，21日訊後諭令王男新台幣100萬元交保。中央社記者林長順攝 108年5月21日

（中央社記者林長順台北21日電）喬盟國際顧問公司負責人王權宏等人，涉販售假護照供學生申請外僑學校。台北地檢署今天諭令王男新台幣100萬元交保。王男受訪時表示，可能是科技進步，也沒發現是假護照。

王權宏指出，透過國外華僑與官員接觸辦理護照，都是真實的東西（護照），透過紫光燈去照也沒有發現有變造情形，可能是現在的科技進步，一般防偽裝置無法發現。

王權宏說，他的本意是希望幫助這些小孩進入外僑學校讀書。媒體詢問多少人透過這種管道獲得外國護照，王權宏表示，是協助性、被動辦理，件數並不多，主要是這2年有新的學校成立，才有這種業務，他對這個學校並不清楚。

檢調接獲檢舉，專辦移民業務的喬盟國際顧問股份有限公司，涉嫌以新台幣10多萬元價格，販售偽造菲律賓護照，賣給想讓孩子進入華美國際美國學校（AAIA）的家長，涉嫌刑法偽造特種文書罪。檢調初估有10幾本假護照外流。

台北地檢署昨天指揮調查局北機站，兵分5路搜索喬盟公司等處，並約談王權宏等6人說明。檢察官訊問後，今天上午諭令王權宏100萬元交保，並限制出境、出海。（編輯：方沛清）1080521