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國防靠三樣 王金平：愛國心正確戰略買對武器

最新更新：2019/05/21 12:14

（中央社記者范正祥台北21日電）前立法院長王金平今天在立法院鎮江街辦公室接受媒體聯訪談及國防問題時表示，國防靠三樣，全民團結一致的愛國心、正確的國防戰略、買對的武器，他認為，這是國防該走的方向。

美台商會會長韓伯儒陪同美國國防部前副部長伍佛維茲與美陸軍前副參謀長金約翰拜訪王金平。會前，王金平回應媒體詢問參選總統對於國防問題的看法。

王金平指出，有人說國防靠和平，有人說國防靠美國，但他強調，國防要靠三樣。

他說，一定要全民有團結一致的愛國心，愛國心很重要，這是心理因素；一定要有正確的國防戰略，國防戰略是領導一切國防的大方向、大基礎；一定要買對的武器，對的武器就是對台灣防衛或對兩岸軍力平衡能產生最好的效果，而且買的時候一定不要浪費台灣人民繳稅的血汗錢。

王金平也表示，台灣最重大的困局，就是在「國內和諧」、「兩岸和平」這兩大問題。這兩個困境能夠解決的話，台灣的經濟自然能夠發展。

他說，對這兩項問題有絕對的把握，能把國內和諧事情處理好、兩岸問題解決好。

王金平指出，兩岸問題解決好，台灣促進對外關係，參與國際組織、區域組織以及簽署雙邊自由貿易協定，才能夠獲得中國大陸的諒解或支持，這樣子台灣才真正把困局解開。解開困局，台灣才有未來，這就是他一貫的主張和看法，他非常有自信會有辦法把台灣的困境處理好，讓台灣重新成為亞洲四小龍之首。（編輯：林興盟）1080521

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