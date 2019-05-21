傑米奧利佛餐廳王國收攤 1300人恐失業

英國名廚傑米奧利佛從烹飪節目起家，之後呼籲改善英國學校飲食，並推廣有機食品，知名度大增；在英國擁有25家連鎖餐廳，海外28家，包括台灣。（圖取自facebook.com/jamieoliver）

（中央社記者戴雅真倫敦21日專電）媒體今天報導，英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）旗下的餐廳王國破產，25家餐廳將收攤，1300名員工可能失業。

傑米奧利佛從烹飪節目起家，之後呼籲改善英國學校飲食，並推廣有機食品，知名度大增。

他在英國擁有25家連鎖餐廳，海外28家，包括台灣，著有多本暢銷食譜，在英國的超市也能買到傑米奧利佛品牌義大利麵醬；然而，傑米奧利佛的財務似乎並不如他的知名度一般風光。

傑米奧利佛2018年2月傳出債台高築，欠下銀行、房東、供應商等約7150萬英鎊（約新台幣28.6億元）債務，甚至積欠員工薪資220萬英鎊。雖然試圖挽救，但一年多後仍宣告破產，由安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）進行清算。

英國廣播公司（BBC）今天報導，傑米奧利佛表示，對於破產感到非常悲傷，也對受影響的每個人感同身受，並感謝過去10年來支持他的顧客。

往前追溯，其實傑米奧利佛的產業2年前就陷入經營困境，數家旗下義大利餐廳Jamie's Italian和牛排館Barbecoa相繼關閉。2017年，他的最後一間Union Jacks連鎖餐廳收攤，經營近10年的雜誌Jamie也停刊。

2017年，傑米奧利佛投入300萬英鎊個人資產，試圖挽救事業，不過不敵大環境，成為英國艱難經營窘境的最新犧牲品。

雖然餐廳破產，不過管理國際餐廳業務等的傑米奧利佛有限公司，股票將如常交易。（編輯：郭中翰）1080521