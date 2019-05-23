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華為風暴波及台廠供應鏈 台股退守10300點

最新更新：2019/05/23 14:31
台股加權指數23日終場收在10308.37點，大跌148.85點，跌幅1.42%（中央社檔案照片）
台股加權指數23日終場收在10308.37點，大跌148.85點，跌幅1.42%（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北23日電）美國制裁華為風暴擴大，華為供應鏈台積電、大立光領跌，台北股市盤中大跌逾150點，一度跌破10300點，但收盤重回10300點之上。

加權指數至終場收在10308.37點，大跌148.85點，跌幅1.42%，成交量放大至1177.46億元，8大類股僅食品類股小漲，其他各類股全面下跌，尤其機電類股跌勢最重。

處理器矽智財（IP）龍頭大廠英商安謀（ARM）加入制裁華為行列，恐衝擊台股供應鏈廠商，晶圓代工龍頭台積電收在230元低點，下跌3.36%。系統組裝大廠鴻海收在最低點71.5元，下跌3.38%。光學鏡頭大廠大立光收在3800元，大跌6.98%。

受到競爭對手高通在反托拉斯法案敗訴影響，IC設計大廠聯發科收在292元，上漲1.57%，

新光投信董事長劉坤錫表示，美國制裁中國通訊大廠華為並非單一事件，接下來還可能會有第2家、第3家遭制裁廠商，由於影響重大，甚至可能拖累全球經濟，因此現階段只要美國有進一步制裁中國企業的動作，全球股市都可能受累，台股也會進一步下跌。

劉坤錫指出，美中貿易戰、科技戰不停，台股仍有機會再跌，解鈴還須繫鈴人，除非美國總統川普對中國釋出善意，否則台股觀望氣氛恐將持續，若時間拖太久，甚至可能促使資金退場，成交量縮。

他認為，短線非電子族群股價有支撐，但美國制裁華為等中國企業時間若拉長，恐拖垮全球經濟，只怕連非電子股也要下跌。（編輯：楊凱翔）1080523

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