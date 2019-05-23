立院初審 特定退將禁赴陸違規參與政治活動

（中央社記者陳俊華台北23日電）立法院內政委員會今天初審通過修正兩岸人民關係條例部分條文，明定高階將領或政務官退休後，不可參與中國大陸政治活動，有妨害國家尊嚴的行為，違者最重可終身剝奪月退俸，但罰則部分須經朝野協商。

內政委員會今天邀請大陸委員會主任委員陳明通列席，審查台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）部分條文修正草案。

這次推動修法起源自2016年11月，32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說，並在唱中國「國歌」時站立致敬，引起輿論批評。

初審通過的草案明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或中將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在大陸地區舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為，如向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、歌頌或其他類似行為。

2016年11月，32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記習近平演說，並在唱中共「國歌」時站立致敬，引發爭議。（圖取自CCTV中文国际 YouTube頻道網頁youtube.com）

行政院版草案中也明定罰則，違反者，原服務單位得視情節輕重，針對領有月退人員可停止5年的月退給與10%至100%，情節重大者得剝奪其月退休給與，已支領者應追回；針對領一次退人員，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰；已領取的獎章、勳章及其執照、證書等，應予追繳、註銷。

國民黨立委林為洲在逐條討論時表示，若不管退休幾年，只要去中國大陸跟著唱國歌、致敬都會違法，「這會不會太嚴格？」建議將罰則等相關條文保留。

陳明通則說，陸軍退役中將吳斯懷這些人跑去中國大陸參加慶典，要規範的就是這些東西，而中國就是要消滅中華民國，現在這些人轉向中國，「要怎麼讓軍人帶兵打仗？」若是去打棒球、國際奧會賽事都沒問題，不是這裡要規範的。

內政委員會召委、民進黨立委張宏陸說，只有特殊的人參加中國特殊單位舉辦的特殊活動時有特殊行為，才會有問題，限制到非常小部分，一般人去參加活動都沒有影響。最後張宏陸裁示，草案審查完竣，提報院會討論前，須經朝野協商。（編輯：林興盟）1080523