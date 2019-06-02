玉山盃5年拿4冠 新北取得U18世青中華組隊權

108年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰，新北市隊2日與桃園市隊交手，4局關鍵改判，新北市隊單局搶下4分、奠定勝基，終場以6比5拿勝，取得U18世界盃青棒賽中華隊組隊權。中央社記者謝靜雯攝 108年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）玉山盃青棒賽新北市隊今天冠軍戰林昱珉先發5局好投，加上4局關鍵改判，新北市隊單局搶下4分、奠定勝基，終場以6比5擊敗桃園市，5年內拿4冠，取得U18世界盃中華隊組隊權。

108年玉山盃青棒錦標賽冠軍戰，新北市隊今天與桃園市隊交手，先發投手林昱珉前4局僅被敲出1支安打，直到5局因為隊友守備失誤，再接連被敲2支安打失分，今天總計用76球投5局，被敲3支安打，失掉1分飛失分，表現不錯。

今天比賽前3局兩隊都沒有拿下分數，新北市隊4局首名打者岳政華率先敲出右外野方向深遠平飛球，第一時間被判出界，後來經過電視輔助判決，改判為界內、一壘安打，新北市隊教練團抗議，經過裁判討論，裁定為二壘打，桃園市隊也提出抗議，最後維持原判，比賽繼續，但此判決前後耗時超過10分鐘。

4局關鍵判決也成為新北搶分契機，桃園市隊投手群受影響，新北市隊再靠著接連2個保送攻占滿壘，桃園投手暴投先掉1分，蔡佳諺遭觸身球保送、王順和保送，擠回第2分，何恆佑關鍵安打一棒送回兩分，新北單局拿下4分、打出氣勢。

新北5局再起攻勢，靠著林辰勳三壘打送回全隊第5分，蔡佳諺高飛犧牲打添分，新北5局打完取得6比1領先；桃園市隊6局追回2分，9局再起攻勢，靠著接連安打、保送、失誤將比數追至5比6，新北後援投手王彥程穩守，順利替球隊守住勝利。

總教練周宗志表示，4局的判決很關鍵，也很開心球員有把握機會搶分。至於9局的狀況，周宗志提到，先前王貞治盃青棒賽時冠軍戰與桃園交手，就是最後一局被打再見安，很開心今天後援投手王彥程頂住壓力。

周宗志表示，桃園市先前已經拿下小馬青棒中華代表權，但此次比賽戰力仍然不容小覷，桃園市高一的投手、打者都有一定的水準，「這次比賽我們戰戰兢兢去面對」。

新北曾在民國104年至106年間完成玉山盃3連霸，去年冠軍戰不敵高雄市隊拿下亞軍，今年再闖冠軍戰，連5年闖進冠軍戰，5年內拿下4冠，成績亮眼。

玉山盃冠軍隊取得今年8月底在韓國釜山舉行的U18世界盃棒球賽中華組隊權，將綜合玉山盃、王貞治盃球員表現，先選出36人名單打7場藍白對抗賽，視對抗賽表現決定最後20人參賽名單。（編輯：管中維）1080602

108年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍戰，新北市隊2日與桃園市隊交手，4局關鍵改判，新北市隊單局搶下4分，終場以6比5拿勝，新北5年內拿下4冠，成績亮眼。中央社記者謝靜雯攝 108年6月2日