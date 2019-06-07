林克穎獲判不引渡回台 外交部：研議上訴

英籍人士林克穎2010年酒駕撞死黃姓送報生，2012年7月被台灣高等法院判刑4年，同年8月他冒用友人護照潛逃到蘇格蘭。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）英國蘇格蘭高等法院6日開庭，宣判不予引渡英籍人士林克穎回台服刑。外交部今天對此判決表達遺憾，將持續與法務部合作，並要求駐處與蘇格蘭檢方聯繫，研議提起上訴的可能性。

林克穎於2010年3月25日酒駕撞死黃姓送報生，2012年7月被台灣高等法院判刑4年，2012年8月他冒用友人護照潛逃到蘇格蘭。

外交部表示，台灣與英國於2013年10月16日簽署引渡備忘錄，蘇格蘭檢方在簽署隔日即逮捕林克穎，台灣隨即向英國提出引渡請求。經蘇格蘭地方法院審理後，2014年6月11日開庭宣判林克穎需引渡回台服刑，並於同年8月經蘇格蘭司法部批准。

外交部指出，林克穎於2014年8月15日提起上訴，蘇格蘭高等法院於2016年9月23日判決駁回台方引渡請求，後經台方提出上訴至英國最高法院，英國最高法院於2017年6月28日宣判撤銷原判決，將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理。

蘇格蘭高等法院今年6月6日開庭，宣判不予引渡林克穎回台服刑。外交部對這項判決表達遺憾，但尊重蘇格蘭法院獨立審判的結果，後續將持續與法務部合作，聯繫蘇格蘭檢方、蘇格蘭司法部，研議依法再次提起上訴至英國最高法院的可能性，爭取引渡林克穎回台服刑。

外交部指出，林克穎引渡案歷時約6年的法院審理期間，外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處與法務部合作，提供行政協助，並與蘇格蘭檢方密切聯繫，提供資訊協助蘇格蘭檢察官進行答辯。台英雙方也曾針對此案簽署引渡備忘錄，蘇格蘭法院承認台灣在此案具請求引渡的法律地位，創下台英司法合作先例。

外交部進一步表示，台灣法院有關林克穎的民事判決也獲英國法院承認。另外，台灣2位專家證人分別受蘇格蘭法院的請求，自台灣赴蘇格蘭出庭作證，提供法律意見。（編輯：鄭雪文）1080607