桃園持槍挾持案 談判警察曾被槍口抵頭

桃園市12日發生歹徒持槍挾持人質案，當時進入現場與歹徒談判的桃園分局偵查隊小隊長王強生（圖）13日說，嫌疑人曾用槍抵住他的頭與腰。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年6月13日

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）桃園市昨晚發生持槍挾持人質案，進入現場與歹徒談判的桃園分局偵查隊小隊長王強生今天說，嫌疑人曾用槍抵住他的頭與腰，但當時沒想到多，只想不要槍枝走火，誤傷人質。

桃園市議會旁一家中古車行昨天晚間發生持槍挾持人質案件。2名林姓嫌疑人持槍將車行店長及員工押入辦公室控制，警方在獲報後隨即派員前往現場。全案歷經將近5小時的對峙談判，9名人質平安獲釋，2名嫌疑人也交出槍械就逮。

當時進入現場與嫌疑人談判的王強生今天在受訪時表示，昨晚趕到現場時，並不知道裡面有人質，但得知屋內已經有人質時，心情的確會緊張，但不會考慮很多。

王強生說，當時進入屋內前，已經聽到槍聲，他在靠近入口時，其中一人林姓嫌疑人說「你進來、你進來，你進來跟我談」，由於警方當時並還沒有下達攻堅的指令，他在請示後，穿著防彈衣進入屋內。

王強生說，進入屋內後，對方一度持槍抵住他的頭與腰，但沒有傷害的意思。

過程中，他不斷軟化對方的情緒，並說「這案件沒有什麼，沒有必要做到這樣」，倒是另外一名林姓嫌疑人情緒激動，意圖舉槍自殺，因為氣氛緊張，嫌疑人一度對空開了兩槍。

王強生說，原本以為對方只有一把衝鋒槍，但是在進入屋內後才發現「沒想到槍枝這麼多」，包括身上有長短槍，手上還有不明物體，他在看到人質約為8、9人時，第一反應是先安撫對方的情緒，並且利用電話與外面警方聯繫最新狀況，希望同仁不要貿然進入。

王強生說，他向對方提出先釋放裡面的兩位女性人質，隨後將他的防彈衣給其中一人穿上，並告知「千萬不要槍枝走火，傷到無辜的人」，並獲得林嫌答應。

林嫌也跟王強生提出「想逃走，不想再被關，因為已經關過10年了」的要求，王強生則以拖延戰術緩和情緒先說「好」，但另一名嫌疑人的情緒顯得相當激動，頻頻用槍口朝著自己的腦袋，也對著他的腦袋比劃。

王強生第一時間則以「你太太快要生了，就不要想那麼多了」緩和氣氛，後來經過不斷溝通，嫌疑人的情緒終於冷靜下來，隨後以「讓人質先出去，警方不要有人進來」做交換。

嫌疑人過程中也亮出所有槍械給王強生看，危機四伏。後來林嫌展現誠意，將一把槍交給王強生，並由他帶出，同時也暗示警方不要隨便攻堅，「否則大家一起死」。

記者問到當時情緒時，王強生說，當下真的沒想那麼多，只想到人質安全。

至於被問到嫌疑人棄械投降的主因，王強生說「親情，還有嫌疑人好朋友的電話溝通」，他也不斷告知嫌疑人「你的母親已經在外面，不需要變成這樣」，隨後嫌疑人態度不斷軟化，其實當時最害怕是「槍枝走火，誤傷人質」。

王強生的英勇冷靜的態度獲得警方高度讚揚，今天更獲得桃園市長鄭文燦等各級長官的表揚，至於嫌疑人的確切犯案動機，警方以偵查不公開，不對外說明。（編輯：張銘坤）1080613