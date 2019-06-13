桃園挾持人質案 鄭文燦建議小隊長破格晉升

桃園市12日發生嫌犯持槍挾持人質事件，桃園市長鄭文燦（左）13日到桃園市政府警察局頒發獎金給參與行動的員警，並建議當時進入現場與歹徒談判的小隊長王強生（右）「破格晉升」、「破格敘獎」。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年6月13日

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）桃園市昨天發生嫌犯持槍挾持人質事件，警方英勇解圍；桃園市長鄭文燦建議與歹徒談判的小隊長王強生「破格晉升」、「破格敘獎」，警政署長陳家欽也表示，支持這項提議。

桃園市議會旁一家中古車行昨天晚間發生2名嫌犯持槍挾持人質案件，持槍將車行店長及員工押入辦公室控制，警方在獲報後隨即派員前往現場。全案歷經將近5小時的對峙談判，9名人質平安獲釋，2名嫌犯也交出槍械就逮。

鄭文燦與陳家欽上午分別前往桃園市政府警察局頒發獎金給參與行動的警方，同時也為警方高度喝采。

鄭文燦說，在面對9名人質被挾持，警方能做好攻堅部署，也做好談判策略，並且讓人質平安獲釋，都具有國際水準的表現，應該給警方喝采。

鄭文燦說，2名基層的小隊長在第一時間冒險犯難跟歹徒談判，嫌疑人在過程中連續開了好幾槍，情緒相當不穩定，中間過程很複雜，談判過程必須要非常冷靜、沉著，已經符合破格晉級的標準。

陳家欽也說，嫌疑人具有高度危險性，且又持有火力強大彈藥，警察同仁敢深入虎穴跟他們談判，甚至不顧自己的生命危險，是相當了不起的，所以他支持鄭文燦的提議，就是破格升職。

鄭文燦所提的2名基層小隊長，包括桃園警分局偵查隊長小隊長王強生、刑警大隊偵一隊小隊長洪俊德。（編輯：張銘坤）1080613