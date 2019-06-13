台商回流衝破3750億元 再添1114個工作機會

台商回台再添4案，誠岱機械及3家不具名廠商共4件投資案，總計投資金額超過64億元。（圖取自誠岱機械網頁影片chengday.com）

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台商回台再添4案，投資金額超過新台幣64億元，共新增1114個本國就業機會。經濟部指出，台商回台投資額至今累計已超過3750億元。

投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第21次聯審會議，核准誠岱機械及3家不具名廠商共4件投資案，總計投資金額超過64億元，新增1114個就業機會。

誠岱機械為世界前10名起重機械設備龍頭大廠，以永昇、BLACK BEAR、U-MEGA等MIT自有品牌行銷全球，獲鴻海、友達、台電等各大企業及歐美非80多國客戶青睞。由於美中貿易戰高關稅衝擊營運，決定將原訂中國大陸擴廠計畫移回台灣，在台中大甲新建兩座廠房及智能化產線，擴大研發與生產，以增加在地就業高值化，促進產業轉型，投資5.2億元，預計可新增49個本國就業機會。

不具名的電子零組件大廠，受美中貿易戰影響，導致供應鏈重整，必須隨主力客戶返台以便就近供應，規劃砸下30億元將南部科學園區原有廠房擴建為智慧化工廠，增設7條銅箔基板產線，將招募227位本國專業人才。

另一間不具名電子廠則為了分散製造風險及客戶要求，擴大在台網通設備產能，於新竹科學園區擴建新廠、添購自動化機器設備、設置高階製程產線，招募本國專業人才；根據推估投資金額約22.8億，約創造638個就業機會。

某電池相關專業製造廠商，配合客戶要求調整海外布局，將部分產線移回台灣成立營運總部，投資超過6億元，在台南興建新廠，招募200位本國人才。世界各國紛尋找節能減碳新替代能源，電池產業將成為各國力圖擺脫過度依賴石油能源的重要策略，這項投資對推升台灣綠能產業發展將有所助益。

「歡迎台商回台投資行動方案」至今已經有73家廠商通過資格審查，累積投資總金額逾3750億元，預估可帶來超過3萬4100個本國就業人數。（編輯：趙蔚蘭）1080613