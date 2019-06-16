盧森堡跆拳道公開賽 羅嘉翎黃鈺仁摘金

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣跆拳道好手黃鈺仁與羅嘉翎今天凌晨在2019盧森堡跆拳道公開賽雙雙連闖4關，勇奪金牌。

黃鈺仁是2014仁川亞運銀牌得主，目前在男子68公斤量級奧運積分榜上暫列第9，也是所有台將當中排名最高的選手，今年1月他因右膝動刀，被迫缺席世界跆拳道錦標賽。

台灣跆拳道好手黃鈺仁（右）與羅嘉翎（左）在2019盧森堡跆拳道公開賽雙雙連闖4關，勇奪金牌。（中華民國跆拳道協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年6月16日

黃鈺仁上一站在羅馬大獎賽身為種子選手，首輪輪空，沒想到第2輪就以12比23不敵土耳其選手，提前落馬，所幸前一站的失利沒影響到信心，轉戰盧森堡公開賽後，前2輪都以20比0的大比分提前淘汰對手。

4強賽黃鈺仁再以8比1擊敗西班牙選手，冠軍戰再以28比11輕取希臘好手，拿下本季個人在國際賽的首金。

另外，去年在世界青年跆拳道錦標賽完成2連霸的台灣小將羅嘉翎，今天在女子57公斤量級出賽，榮膺大會第2種子的她，前兩輪同樣以40比3、20比0秋風掃落葉之姿提前解決對手。

4強賽羅嘉翎依舊沒有受到太多阻力，再以20比5輕取希臘選手，最後冠軍賽則以17比7痛擊賽會第1種子、拉脫維亞的塔薇達（Jolanta Tarvida），勇奪金牌。（編輯：唐聲揚）1080616

今年1月膝蓋動刀的跆拳道好手黃鈺仁，上一站在羅馬大獎賽提前落馬，他在2019盧森堡跆拳道公開賽找回狀態，拿下男子68公斤量級金牌。（中華民國跆拳道協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年6月16日