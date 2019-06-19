G20川習會成局 美股道瓊指數勁揚353點

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）美中關係緊繃之際，G20川習會確定成局，投資人看好兩國貿易談判前景，並預期聯準會夏季將以降息支撐經濟，激勵美股道瓊指數勁揚353點，標普500指數逼近歷史高點。

美中貿易談判陷入僵局，雙方遲未敲定20國集團（G20）大阪峰會期間兩國元首會談，投資人近期忐忑不安。美國總統川普今天在推特發文，提到他與中國國家主席習近平通話愉快，兩人下週將在G20峰會期間舉行「廣泛會談」，兩國團隊將展開預備性磋商，令投資人鬆一口氣。

這則推文激勵美股盤中大漲，道瓊工業指數終場勁揚353.01點，漲幅1.35%，收在26465.54點。標準普爾500指數上漲28.08點，漲幅0.97%，收在2917.75點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀揚108.86點，漲幅1.39%，收在7953.88點。

對中國高度曝險的科技股表現亮眼，蘋果公司（Apple）股價勁揚2.35%，收在198.45美元。先前因美中貿易緊張受創慘重的半導體股漲勢凌厲，美光科技（Micron Technology）與輝達（NVIDIA）漲幅都超過5.4%。

費城半導體指數大漲4.3%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅達4.1%。

被視為全球貿易風向球的航太大廠波音（Boeing）與工業巨擘開拓重工（Caterpillar）沾光，股價分別勁揚5.4%、2.4%。

隨著美中貿易緊張降溫，西德州中級原油（WTI）期貨價格一度飆漲4.6%，帶動能源股走揚，雪佛龍（Chevron）與埃克森美孚（Exxon Mobil）股價分別上漲1.3%、0.9%。

美股5月因國際貿易局勢丕變、經濟前景不明而陷入低迷，3大指數月線跌幅都超過6.5%。6月以來，貿易不確定性猶存，但聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示可能降息支撐經濟，投資人吞下定心丸，激勵美股強勢反彈。

標普500指數如今距離4月30日締造的歷來最高收盤水準2945.83點，只差不到1%。

聯準會今天起召開為期兩天的決策會議，一般認為，官員將決議利率按兵不動，投資人期盼鮑爾明天出席記者會時發表鴿派言論，暗示聯準會最快7月就會降息。利率期貨市場行情顯示，市場人士認為聯準會在7月底例會宣布降息的機率超過80%。

鮑爾如滿足投資人心願，標普500指數有望持續上攻，在G20川習會登場前再創新高。

川普違背總統不干涉央行決策的傳統，多次鼓吹聯準會降息，去年4度升息的聯準會今年貨幣政策立場轉向，引發政治力介入疑慮。今天傳出白宮2月曾研究以法律途徑將鮑爾撤職，白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）隨後澄清川普目前不打算這麼做。

川普在白宮被問及是否仍想撤換鮑爾時說，要「觀其（鮑爾）行」，他希望聯準會營造「公平競爭環境」。在此之前，歐洲中央銀行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）暗示將採取更多貨幣刺激措施，川普發推文抨擊此舉促貶歐元，使美國處於不利局面。（編輯：陳政一）1080619