鴿子群聚惹民怨 柯文哲：錄影拍照開罰餵食者

（中央社記者梁珮綺台北19日電）被視為和平象徵的鴿子，在台北街頭卻成亂源，中山區江寧里長徐信洲今天說，榮星花園內常有民眾餵食鴿子，導致鴿子群聚，周邊大樓深受其害，要求改善。

台北市長柯文哲上午與中山區里長座談，對於徐信洲提案，初始回應，把鴿子抓來吃，就不會出現，後來又說，應舉辦打鴿子大賽，就不會再有鴿子群聚情形，最後他說，要求公園駐衛警加強錄影與拍照，抓到就開罰。

徐信洲同時抱怨公園處不力，指公園處回覆「園內設置禁止餵食禽鳥」告示牌多年，本就不該在公園內餵食鴿子；徐信洲說，這個道理大家都知道，但實際上並沒有人遵守。

他說，反而環保局態度讓他感動，中山區清潔隊長與分隊長協助處理，分隊長還架設監視器，針對餵食鴿子的民眾開單懲處。

動保處動物救援隊長吳晉安說，為控制野鴿數量，北市2017年已試辦「台北市野鴿節育計畫」，以配方飼料降低孵化率的方式控制數量，不過，餵食時必須有專人陪同，避免有其他鴿子誤食。

吳晉安表示，西班牙巴塞隆納有類似計畫，野鴿數量確實下降，不過，最根本原因是強力執法，嚴格要求民眾不得餵食鴿子。

他說，目前沒有法律針對餵食貓、狗、鴿子等動物或禽鳥有罰則，不過，台北市公園管理自治條例規定，禁止在公園內餵食禽鳥。

柯文哲認為，既有罰則，就可拍照錄影罰款，要求公園駐衛警加強錄影與拍照，抓到就開罰。

在公園內餵食禽鳥者，依台北市公園管理自治條例第13條第20款及第17條規定，處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1080619