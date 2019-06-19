美中貿易戰 傳蘋果考慮把15%到30%產能遷出中國

「日經亞洲評論」獲悉，蘋果公司已要求主要供應商評估把中國15%至30%的產能移往其他東南亞國家的成本影響。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社台北19日綜合外電報導）「日經亞洲評論」獲悉，蘋果公司已要求主要供應商評估把中國15%至30%的產能移往其他東南亞國家的成本影響，同時蘋果準備對自家供應鏈從根本進行重新調整。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，多名消息人士表示，受到華府和北京貿易緊張局勢持續影響，總部位在美國加州的蘋果（Apple）要求供應商做出這類評估；即便美中貿易衝突之後獲得解決，蘋果也不會走回頭路。

數名消息人士告訴日經，蘋果認定重度倚賴中國製造的風險太高，正如過去數十年來的情況，而且這個風險仍持續上升。

一名知情高層表示，「出生率下降、勞動成本上漲和生產過度集中在單一國家帶來風險，這些負面因素不會消失。無論最後一輪3000億美元關稅是否會實施，蘋果都正在追隨這個大趨勢（將生產分散）」，讓蘋果生產更有彈性。

過去20年來，中國一直是蘋果在全球取得成功的生產基地。隨著蘋果成長茁壯，中國不僅能在短時間集結成千上萬名技術員工，以迅速滿足飛快成長的訂單，還能在蘋果生產基地周圍建立廣泛且複雜的零組件、物流和人才生態系統。

根據蘋果網站一項研究顯示，中國現在約500萬人的工作仰賴蘋果，其中包括超過180萬名軟體和iOS應用程式開發人員。蘋果表示，在中國聘用1萬名員工。

蘋果供應商承認，要把供應網絡複製至其他地方將是曠日費時之舉，而且中國在可見的未來內仍可能是蘋果最重要的生產基地。

一家供應商說：「這真的需要長期的努力，可能要2年至3年才會看見一些成果，（過程）會很痛苦且艱難，但這是我們必須處理的事。」

多名消息人士表示，包括iPhone主要組裝廠鴻海、和碩、緯創；MacBook主要代工廠廣達；iPad代工廠仁寶電腦；AirPods製造商英業達、立訊精密和歌爾聲學都被要求評估產能外移中國的影響。印刷電路板和機殼在內的許多蘋果供應商，都在密切關注這些主要組裝廠會將生產遷往何處。

蘋果考慮將製造地分散至墨西哥、印度、越南、印尼和馬來西亞。基於相關討論內容未對外公開，這名不願具名的消息人士表示，印度和越南是遷移智慧手機生產的首選國家。

蘋果並未對供應商設定提出最終評估報告的期限。雙方正在共同努力判定何處擁有最有利的獎勵措施，並檢視中國以外的經商環境。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1080619