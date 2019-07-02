時力：不排除提總統候選人 須先整體策略思考

時代力量2日舉行決策委員會議，發言人陳志明會後表示，針對是否自提總統候選人，與會者認為應做整體選務策略思考、綜合各方意見，相關提案將繼續留在決策會議內，待形成明確方向後，再擴大討論。中央社記者陳俊華攝 108年7月2日

（中央社記者陳俊華台北2日電）2020總統選舉，時代力量是否自提候選人，發言人陳志明今天表示，立委與總統選舉必須做選務整體策略思考，並綜合各方意見，等方向明確後再擴大討論，「目前的確是不排除提名的部分」。

時代力量立委徐永明日前在時力決策委員會提案指出：「2020總統大選即將於明年1月舉行，為求本黨長遠發展，回應支持者期許成長茁壯之目標。提案本黨應自提總統、副總統候選人，此係重大決策，建議是否提名，應儘速召集黨代表大會，由黨代表辯論議決。」

時代力量下午舉行決策委員會議會後記者會，陳志明表示，經決策會議討論，初步結論認為，2016年大選時代力量獲得民眾支持，取得提名正副總統候選人的資格，基於選民的託付，應充分思考運用方式，也是回應選民對新政治期待的責任。

陳志明又表示，針對2020年大選，應就區域立委、不分區立委，及正副總統選舉，做整體選務策略思考，也須綜合各方意見，因此將這個提案繼續留在決策會議內，等形成明確方向後，再擴大討論。

陳志明說，在決策委員會議中，大家都認為選務的考量，必須分開來看，不僅只有總統選舉的部分，這跟立委選舉也會綁在一起，這部分會再進一步等選情進展、局勢發展再做綜合考量，「目前的確是不排除提名的部分」。

陳志明表示，目前只有民進黨有明確的人選，評估上認為局勢還沒確定，合作議題上，針對實價登錄2.0有邀請民進黨對談，但還沒得到回應，相關資訊釐清後才可能再往下討論。

另外，2020提名小組提出區域立委提名案，今天經決策委員會表決通過，確定時代力量立委林昶佐、洪慈庸將分別競選連任台北市第5選區（中正、萬華）、台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委；時代力量前秘書長陳惠敏，則將參選高雄市第7選區（鳳山）立委。

媒體詢問，區域立委提名是否與友黨有協調、合作空間。陳志明說，目前相關協調工作還沒正式開始進行，希望在談之前，要先看合作價值是否有相同的目標，才能繼續往下看。（編輯：李信寬）1080702