黃國昌：民進黨在實事上談合作才有意義

（中央社記者陳俊華台北27日電）外界關注時代力量立委黃國昌是否競選連任，黃國昌今天說，會等工作告一段落、請益之旅結束後再向外界報告；若民進黨要合作，要在人民關心的實事上合作才有意義，而不只是在計算選舉。

前民進黨新北市議員沈發惠25日宣布不參選新北市汐止區立委，外界解讀，民進黨在這區禮讓時代力量現任立委黃國昌的機會大增。黃國昌辦公室昨天表示，尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。

黃國昌上午舉行「屏東縣政府擺爛，中央政府配合放水？」記者會，會後受訪時表示，要不要繼續參選區域立委這件事，他已經被問過無數次，等他這段時間工作告一段落，請益之旅結束後，會跟大家報告接下來的動向。

黃國昌表示，去年沈發惠說要參選立委，他當時說，當然尊重；幾個月前民進黨說不要跟時代力量合作，要徵召沈發惠參選，他還是尊重；昨天沈發惠又有新的決定，「我的立場還是一樣，就是尊重」。

黃國昌說，過去幾年他在立法院行使立委職責，監督執政黨政府，他接到很多謾罵電話、網路留言，說他背骨、扯後腿，所有謾罵批評他選擇默默承受，繼續做該做的事。他離開中研院踏入政治，有自己希望做的政治，立法委員的職責「是為人民負責，不是為任何一個政黨服務」。

他說，過去很多朋友指教，說當初2016年要不是民進黨禮讓，也不能進立法院，為什麼監督民進黨這麼認真，他的答案還是一樣，是為人民服務，不是為特定政黨服務，他不願意隨政治口水起舞、不願意配合政治上的操作。

黃國昌說，民進黨主席卓榮泰有他的立場，民進黨要怎樣跟時代力量談，他都尊重，相信時代力量黨主席邱顯智與決策委員會有判斷。他給卓榮泰最誠懇的建議是，與其一天到晚關心選舉，不如多關心一些實際的事情，「樂樂養雞場就是非常實際的事」。

黃國昌表示，卓榮泰如果說要合作，要在人民關心的事上合作，對人民才真正有意義，而不是政治人物在計算自己的選舉。

另外，外界希望在高雄也能舉辦反紅色媒體活動。黃國昌說，陸續有收到網友反映，但活動一開始是館長發起，尊重館長意見，「這樣的活動能在高雄辦，會很有意義」，請大家給他們一點時間、空間處理；至於623反紅媒活動的所有帳目，將在明天公布，結餘的新台幣80幾萬元，將捐給公益團體。（編輯：楊凱翔）1080627