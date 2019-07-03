布局CPTPP 立院三讀降15項農漁產品關稅

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院院會今天三讀通過修正海關進口稅則部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，盼有助參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判等，創造有利台灣參與區域經濟整合的氛圍。

其中調降關稅的產品項目涉及日本山藥、溫州蜜柑、清酒受關注，現行關稅稅率分別為16%、30%、40%，今天院會三讀通過將稅率調降為12%、15%、20%。

行政院提出海關進口稅則部分稅則修正草案，函請立法院審議。修法考量是為履行與巴拉圭於「第1屆台巴經濟合作協定聯合委員會」簽署的相關決議文；因應空氣污染防制方案，改善車輛移動污染源，加速推動一至三期老舊大型柴油車汰舊換新調降關稅；配合推動貿易自由化，15項農漁產品及加工食品調降關稅。

其中，為了擴大台灣與友邦巴拉圭在2017年簽訂經濟合作協定效益，執行關稅減讓承諾，對巴國的粗製糖與精製糖增訂免關稅配額數量，增訂免關稅配額數量5萬公噸、1萬公噸，並對巴國冷凍豬筋分5年逐步調降關稅稅率至免稅，對巴國馬黛茶類等29項產品關稅稅率立即調降至免稅。初估稅損約新台幣338萬元。

另外，為促進老舊大型柴油車汰舊換新，調降大型柴油車進口零組件關稅，包括3.5噸以上貨車、10人座以上大客車使用的零組件，關稅由現行2.5%到15%調降至零，稅損估約5900萬元，可降低大型柴油車成本和售價，有助柴油老車汰換。

配合推動貿易自由化，調降15項農漁產品及加工食品關稅，包括5項冷凍水產品冷凍柳葉魚、未燻製蟳、海扇貝、墨魚及章魚，現行稅率10％至30%，減至8%到25%；10項農漁產品活生鮮或冷藏海扇貝、山藥、溫州蜜柑、調製奶皮、味噌、蛋黃醬、咖哩醬、固態或粉狀湯類及其調製品、穀類酒等，現行稅率10%至40%，降至5%到20%。調降15項農漁產品關稅，合計稅損估計略低於2億1094萬元。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，調降農漁產品及加工食品關稅有無考慮對國內相關產業生計的影響，特別是調降日本山藥、溫州蜜柑、清酒等項目的關稅。

另外，國民黨立委賴士葆、馬文君、許淑華及親民黨立法院黨團幹事長周陳秀霞等人質疑，降低15項農漁產品關稅，受惠的主要是日本，犧牲台灣的農民，也不保證能拿到CPTPP的入場券，台灣農民拒當祭品，農委會要有配套對策。

憂心調降日本山藥關稅對於台灣山藥產業造成衝擊，來自南投縣的民進黨不分區立委蔡培慧主張，山藥應「維持現行關稅」。她呼籲，不要以政黨立場議決此事。

儘管多位國民黨和親民黨立委在院會發言反對調降日本山藥、溫州蜜柑、清酒等項目的關稅，民進黨立委也有蔡培慧發言主張山藥應「維持現行關稅」，但爭議項目經表決仍通過將日本山藥、溫州蜜柑、清酒分別調降為12%、15%、20%。

民進黨立委施義芳指出，台灣做為世界貿易組織（WTO）的成員國之一，入會的允諾是願意降低關稅與法政上的配合。近年來因為中國經濟起飛與強調主權，台灣的經濟發展逐漸被壓縮，台灣對外貿易在各區域組織也逐漸失去競爭優勢，台灣為了爭取CPTPP，政府各相關部門莫不以各種資源爭取各會員國的支持。

施義芳表示，這次修正海關進口稅則，國民黨立委質疑是否獨厚某些國家產品，這些憂慮在開放政府高度監督機制下是可以被檢驗的，一個負責任的政府也會對產業受影響提出補償或輔導轉型，讓人民健康平等，安居樂業是政府應做的責任。

財政部評估，這次修正調降關稅，可擴大台巴雙邊經貿交流及合作商機，有助鞏固邦交友誼；降低移動污染排放，減輕社會環境負擔，帶動相關產業發展；可增進消費多樣性、降低加工生產成本、回應國內產業原物料進口需求及提升國內產業競爭優勢，並藉由關稅稅率合理化，創造有利台灣參與區域經濟整合的氛圍。（編輯：楊凱翔）1080703