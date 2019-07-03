進口清酒關稅減半 台酒評估國產仍有價格優勢

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）立法院今天三讀通過降低15項農漁產品關稅，其中清酒降稅受到關注。財政部表示，據台酒評估，降稅後國產清酒仍具有價格優勢，配合加速研發、創新，提升產品競爭力，預期可降低降稅產生的影響。

立法院臨時會院會今天三讀通過修正海關進口稅則部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，盼有助參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）談判。過程中有立委質疑，其中穀類酒關稅稅率由40%減半降為20%，將直接衝擊台灣菸酒公司生產的清酒產品。

財政部關務署表示，這次調降的主要是釀造穀類酒關稅，比起釀造果類酒、蜂蜜酒等釀造酒類關稅僅20%，釀造穀類酒稅率40%一直有偏高情形。統計去年進口穀類酒數量約224萬公升，占整體酒類市場比重0.29%，主要以日本清酒為主，占比達98.36%。

關務署表示，另一方面，國產穀類酒7成以黃酒類穀類酒（如紹興酒、黃酒、花雕酒等）為主，因風味與清酒有明顯差異，評估不會受到降稅影響；清酒僅占國產穀類酒的3成左右，主要為台酒公司生產的兩款玉泉清酒。

關務署指出，經台酒評估，調降穀類酒關稅後，玉泉清酒銷量將降低19%，影響銷售額約新台幣5100多萬元。

不過，預估即使進口清酒因關稅調降而降低售價，與玉泉清酒仍有約35元價差，國產清酒仍具有價格優勢；加上台灣穀類酒關稅高於其他國家，外界一直有降稅訴求，台酒公司近年已加強行銷策略，提升釀造技術，打造在地特色風味等方式提升產品競爭力，預估應可降低降稅所產生的影響。（編輯：蘇志宗）1080703