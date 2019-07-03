溫布頓第3天 謝淑薇女單次輪直落二晉級

（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）台灣網球一姊謝淑薇今天在溫布頓網球錦標賽女單次輪對決比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens），結果以7比6（3）、6比3擊落二，擊敗對方，成功晉級。

33歲的謝淑薇女單世界排名第29，溫網女單列第28種子。同樣33歲的佛莉普金絲也是網壇老將，女單最高排名在2013年曾經高達第13，但今年戰績不理想，目前排名103。

兩人比賽上午11時在第18球場開打，謝淑薇一開場就砲火猛烈，以2比0完美開場。但佛莉普金絲隨後開始猛追，兩人4比4、5比5、6比6三度平手，逼入搶七，最後仍由謝淑薇拿下。

第二盤比賽，謝淑薇一樣先聲奪人，連下2局，一度取得4比1領先。佛莉普金絲雖追回2局，但謝淑薇技高一籌，以6比3獲勝，成功晉級第三輪。

謝淑薇去年在溫網爆冷擊敗大會第一種子、羅馬尼亞世界球后哈勒普（Simona Halep），生涯首度晉級16強，今年挑戰再創佳績。

台灣女將的女雙賽事部分，詹家姐妹詹詠然、詹皓晴以第9種子身分出賽，首輪對上英國組合達特（Harriet Dart）和鄧恩（Katy Dunne），以6比2、6比4成功晉級第二輪。（編輯：馮昭）1080703