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謝淑薇伯明罕草地網賽女雙封后 抱回本季第3冠

最新更新：2019/06/24 07:58
台灣網球女將謝淑薇（前）23日在伯明罕草地女網賽女雙決賽，與搭檔史翠可娃以6比4、6比7、10比8擊敗對手，拿下本季第3座女雙冠軍。（圖取自謝淑薇IG網頁instagram.com/sw.hsieh）
台灣網球女將謝淑薇（前）23日在伯明罕草地女網賽女雙決賽，與搭檔史翠可娃以6比4、6比7、10比8擊敗對手，拿下本季第3座女雙冠軍。（圖取自謝淑薇IG網頁instagram.com/sw.hsieh）

（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）台灣網球女將謝淑薇今天在伯明罕草地女網賽女雙決賽戰況曲折，但最終和搭檔史翠可娃以6比4、6比7、10比8擊敗對手，拿下本季第3座女雙冠軍。

謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）的「台捷組合」高居大會女雙第2種子，昨天以6比0、6比3擊敗拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）及哈薩克女將沃斯柯柏娃（Galina Voskoboeva）組合，順利闖入決賽。

謝淑薇與史翠可娃今天對決大會第4種子德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）及荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）。「台捷組合」首盤一開始連收5局，雖然後來連丟4局，但險在並未遭到翻盤，以6比4拿下第一盤。

然而，兩人在次盤又遭遇亂流，比賽在2比3落後時因雨暫停。由於雨勢久久不停，比賽換到室內硬地重新開打。

在沒有觀眾的室內賽場，謝淑薇與史翠可娃一開始連失2局，但從2比5一路追到5比5，之後又戰成6比6，進入搶七，最後由葛羅菲德和舒由絲以7比4拿下。雙方各勝一盤，進入超級搶十。

雙方在超級搶十陷入膠著，多次戰成平手，但從8比8之後，謝淑薇與史翠可娃連奪2分擺脫糾纏，最終以10比8拿下勝利。這也是謝淑薇與史翠可娃繼今年2月杜拜、5月馬德里網賽之後，本季第3座女雙金盃。（編輯：陳彥鈞）1080624

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