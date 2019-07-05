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新聞專題
國民黨總統初選
國民黨副主席曾永權6月10日公布，國民黨第15任總統初選名單為前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜。7月5日至15日以住宅電話進行民調，決定提名人選。
國民黨總統初選
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國民黨總統初選1/11

初選民調恐遭灌票 吳敦義：人之常情沒辦法

最新更新：2019/07/05 22:02
國民黨主席吳敦義（中）、副主席曾永權（左）、民調協調小組召集人黃德福（右），5日在國民黨中央黨部說明總統初選民調相關事宜。中央社記者張皓安攝 108年7月5日
國民黨主席吳敦義（中）、副主席曾永權（左）、民調協調小組召集人黃德福（右），5日在國民黨中央黨部說明總統初選民調相關事宜。中央社記者張皓安攝 108年7月5日

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨即將進行總統初選民調，是否擔心綠營灌票給特定人選，黨主席吳敦義今天表示，沒有辦法，因為電訪時不知道受訪對象支持藍營或綠營。有些綠營支持者可能會挑藍營最弱的參選人，這是人之常情。

國民黨總統初選民調將在8日至14日展開，國民黨主席吳敦義、國民黨副主席兼秘書長曾永權，以及民調執行小組召集人黃德福今天在中央黨部召開記者會，說明民調相關事宜。

談到是否擔心非藍營支持者灌票給特定人選，吳敦義表示，依照正常情況，綠營支持者接到電話不會回答，會支持民進黨提名的人選，但有些人可能有異樣做法，要找出藍營最弱的參選人，這是人之常情。有些比較狡猾的人就可能用這種方式，但正常民調還是受到比較多的肯定。

黃德福指出，明天開始將進入民調實際執行過程，分為三階段，6日上午執行抽樣作業，8日至14日進行調查訪問，由5家民調公司執行，15日上午做統計分析並公布結果。

黃德福表示，這次民調電話資料庫委請全台最大、擁有644萬6977筆電話資料的玉瑪科技提供，作為基礎，再根據電話號碼後兩碼隨機抽樣，抽出5套各8萬筆樣本進行重複比對，確定不會有重複號碼，再由5家民調公司抽籤決定樣本。

他說，8日至14日民調期間每天晚上6時30分到10時進行訪問，根據戶中抽樣選擇訪問對象，每家至少要達到3000份有效樣本。

國民黨總統初選民調採取由已退休台大教授洪永泰所創的洪氏戶中抽樣法，進行電話民調時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。

按照國民黨公布的洪氏戶中抽樣表，受訪者共分為男性、女性、最年輕男性、最年輕女性，以及最年長男性、最年長女性。

黃德福指出，國民黨民調除沒有納入手機外，在執行民調時，從一開始的樣本抽樣過程就完全公開，不只是參選人代表、中央選監小組、民調小組到場見證外，也會直播錄影。

他說，民調期間，當天的樣本限定當天使用，結束就清空，不留在民調公司過夜。預估希望前6天每家民調公司每天可以完成450份，共2700份，最後一天完成300份，達到每家至少3000份的要求，並在最後一天晚上調查結束後全部彌封。

黃德福表示，民調全部完成後，資料立即彌封，15日上午8時，將邀請各民調公司派代表將前晚彌封的資料拆封並進行統計分析、加權、報表輸出，希望能在上午11時前把結果計算出來並公告。

台大政治系副教授彭錦鵬受訪表示，國民黨民調雖然採用全市話，但可透過加權年輕的受訪者，達成納入手機民調一樣的效果。不過，他說，一般議題性的民調採戶中抽樣，不會有太大影響，若用在選舉，有可能會發生受訪者故意欺騙回答。

淡江公行系主任蕭怡靖說，他不覺得國民黨的民調作業對特定參選人有利，目前也沒有科學證據顯示，採用手機、全市話，或戶中抽樣會對誰有利。（編輯：謝佳珍）1080705

中國國民黨總統初選民調將在8日至14日展開，黨主席吳敦義5日表示，國民黨有完全的信心能對黨史上第一次最大規模、最關鍵的初選民調立下重要的典範。圖為國民黨初選民調作業方式。中央社製表　108年7月5日
中國國民黨總統初選民調將在8日至14日展開，黨主席吳敦義5日表示，國民黨有完全的信心能對黨史上第一次最大規模、最關鍵的初選民調立下重要的典範。圖為國民黨初選民調作業方式。中央社製表　108年7月5日
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