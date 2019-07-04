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國民黨初選激烈 反鐵籠公投動員牽動韓郭競爭

最新更新：2019/07/04 21:03
國民黨副主席曾永權（前中）日前宣布國民黨中常會正式通過推動反鐵籠公投案，自即日起透過民意代表推動連署。中央社記者徐肇昌攝 108年6月26日
國民黨副主席曾永權（前中）日前宣布國民黨中常會正式通過推動反鐵籠公投案，自即日起透過民意代表推動連署。中央社記者徐肇昌攝 108年6月26日

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨7日將舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，5位總統初選參選人都將到場，不過，由於黨內初選競爭激烈，傳有韓粉發起反動員，黨務人士私下表示，少了韓粉加持，反倒擔心當天人數不夠。

國民黨舉辦的反鐵籠公投凱道大會師活動將在7日下午3時正式開始，5位黨內總統參選人包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中都會到場，並發表談話。此外，前總統馬英九也確定出席。

聯合晚報報導，國民黨近日內部會議中，雖對當天動員規模有信心，但卻對韓粉支持態度擔憂，擔心韓粉發動反動員影響當天活動規模，又擔心參選人拚場，韓粉恐與郭粉發生衝突。

韓國瑜後援會版主徐正文表示，多數韓粉的確決定當天不上凱道，有部分是認為凱道活動是為郭台銘造勢，不願意出席，也怕當天發生衝突，又會被貼上不理性的標籤，影響韓國瑜的聲譽。不過，他自己當天會號召一些韓粉出席，也會盡力維持秩序，盼大家保持理性。

黨務人士私下說，這一場活動主要是由黨中央動員，國民黨主席吳敦義日前邀集彰化以北的縣市議會議長座談，請議長幫忙動員，每位議員至少動員兩輛遊覽車。

國民黨將在8日進行總統初選民調，凱道大會師剛好在民調前一天，是否牽動參選人選情備受關注。

國民黨文傳會義務副主委黃子哲認為，這個活動的主辦單位是黨中央，不是任何參選人的主場，郭台銘和韓國瑜也沒有特別要動員造勢，不過當天是否會發生突發狀況也難以預料。

國民黨立委陳學聖也說，現在大家都各有主了，不會因為凱道活動有所改變，他也呼籲，各方支持者要一致對外，互相克制，展現大度。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，這次活動請各參選人邀請支持者一起共襄盛舉，相信各陣營的支持者都很理性，並不會擔心有對立的情況發生，不過，由於當天人數眾多，為避免發生意外，仍動員上百位義工協助維持現場的秩序。

國民黨副主席曾永權也將在明天召開反鐵籠公投凱道大會師活動前記者會，並公佈當天5位活動主持人分別為國民黨發言人歐陽龍、前行政院發言人鄭麗文、中廣論壇主持人江岷欽、桃園市議員萬美玲及魯明哲。1080704

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